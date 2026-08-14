전국 광역 단체장 8월 14일 일정

AI 핵심 요약beta
- 우상호 강원도지사 등 13일 시도지사협의회 정기총회 참석했다
- 우상호는 실국장회의를, 전재수는 추경예산안 브리핑을 진행했다
- 세종은 기림의날, 전북은 상생발전·815행사를 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲우상호 강원도지사
-제1차 실국장회의(09:30 신관 대회의실)
-제61차 대한민국시도지사협의회 정기총회(14:00 시도지사협의회 대회의실)
▲신용한 충북지사
-시도지사협의회(14:00 서울)
▲허태정 대전시장
-제61차 대한민국시도지사협의회 정기총회(14:00 서울 종로구)
▲조상호 세종시장
-2026년 기림의날 행사(18:30 세종호수공원)
▲박수현 충남지사
-주한 중국대사관 방문(11:30 서울)
▲이원택 전북지사
- 도민주권 대전환 도-시군 상생발전 정책 라운딩 (08:40 정읍JB아우름캠퍼스)
- 제61차 대한민국시도지사협의회 총회 (14:00 시도지사협의회 대회의실)
- 815 나라사랑행사 (19:00 익산 실내체육관)
▲민형배 전남광주특별시장
- 대한민국 시도지사협의회 제61차 정기총회(14:00 서울 시도협 대회의실)
▲전재수 부산시장
-브리핑-2026년도 제3회 추가경정예산안(09:20 기자회견장)
-제61차 대한민국 시도지사협의회 정기총회(14:00 시도협 대회의실-서울)
▲박완수 경남지사
- 제61차 시도지사협의회 총회(14:00 시도지사협의회 대회의실)
[전국 종합=뉴스핌]
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