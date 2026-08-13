경남은행·김해시, 노인·장애인 여름 특식 나눔…폭염 대응 사회공헌 강화

AI 핵심 요약beta
- BNK경남은행이 13일 김해시와 특식 행사를 열었다.
- 노인과 장애인 800여명에 삼계탕 등을 제공했다.
- 에너지바우처·생수 지원 등 폭염 대응도 이어갔다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 무더위가 이어지는 가운데 BNK경남은행이 김해시와 함께 노인과 장애인을 위한 여름 특식을 나눴다. 은행은 에너지바우처와 생수 지원에 이어 지역 곳곳에서 폭염 대응 사회공헌을 이어가고 있다.
BNK경남은행은 13일 김해시노인종합복지관에서 김해시와 공동으로 'BNK경남은행과 함께하는 사랑의 특식' 행사를 개최했다고 밝혔다.
행사에는 김태한 BNK경남은행장과 정영두 김해시장, 지역 봉사단체 관계자 등이 참여했다. 봉사자들은 복지관을 찾은 노인과 장애인 800여명에게 삼계탕과 찹쌀밥, 우유 등을 제공했다. 김태한 은행장과 정영두 시장도 직접 배식 봉사에 나서 식사를 나눴다.
김태한 은행장은 "무더위에 지친 어르신과 장애인에게 든든한 한 끼를 전하고 지역사회와 온정을 나누기 위해 행사를 마련했다"면서 "앞으로도 지역민이 체감할 수 있는 사회공헌사업을 이어가겠다"고 말했다.
BNK경남은행은 앞서 취약계층의 여름철 에너지 부담 완화를 위해 경남사회복지공동모금회를 통해 약 4360세대에 에너지바우처를 지원했고 이동노동자 지원센터에는 생수 1만5000병을 전달할 예정이다. 전 영업점을 무더위 쉼터로 운영하고 있다.
news2349@newspim.com