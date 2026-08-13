AI 핵심 요약beta
- 대전시가 8월 14일자 6급 81명, 7급 58명, 8급 3명 승진 인사를 했다.
- 대변인과 홍보담당관, 정책기획관 등 주요 부서에서 승진자가 나왔다.
- 상수도사업본부와 차량등록사업소 등 현장·지원 부서도 대거 포함됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대전시 8월 14일자 인사
[6급]
◇ 승진 81명
▲대변인 권종민 ▲홍보담당관 류지홍, 윤한빈 ▲명품디자인담당관 정나래 ▲인사혁신담당관 우훈기 ▲정책기획관 김현아, 이자원, 장현아 ▲예산담당관 김호준 ▲세정담당관 노만수 ▲국제담당관 김정란, 이태희 ▲재해예방과 신승희 ▲반도체바이오산업과 임제환 ▲국방우주산업과 노영수 ▲기업지원정책과 류다인, 박선정, 황윤희 ▲산업입지과 김민지 ▲일자리경제정책과 김나연, 박관수, 이상화, 한지현 ▲소상공정책과 조준호, 한아름 ▲에너지정책과 박규림 ▲운영지원과 김덕준, 김정민, 이환희 ▲균형발전과 한상문 ▲회계재산과 김기선 ▲정보화정책과 문장근 ▲소통민원과 김성경 ▲문화예술과 김동희, 주현, 현성준 ▲문화유산과 이성용 ▲관광진흥과 박혜린, 이설민 ▲체육진흥과 신현진 ▲의료정책과 박찬희 ▲질병관리과 고지원, 김소혜, 최하영 ▲노인복지과 강현민 ▲장애인복지과 이윤정 ▲아동보육과 김아진 ▲대학정책과 권주영, 오희연 ▲청년정책과 조동립 ▲여성가족청소년과 김영웅, 최혜영 ▲환경정책과 송시목 ▲대기환경과 장원윤 ▲수질개선과 김주미 ▲자원순환과 양다솜 ▲농생명정책과 김보리, 박소정 ▲교통정책과 이소담 ▲버스정책과 윤태식, 전형석, 정그림, 최승묵 ▲교통시설과 유현주 ▲철도정책과 양성모 ▲보행자전거과 신재선 ▲트램건설과 박지은 ▲트램시스템과 김주완 ▲도시재생과 이원정 ▲도시정비과 정아임 ▲도시경관과 이경래, 이지은 ▲주택정책과 고경선 ▲토지정보과 전병훈, 진완종 ▲건설관리본부 홍진희 ▲한밭도서관 박보희 ▲노은농수산물도매시장관리사업소 강건형 ▲감사위원회 윤태경, 임보라, 최은우
[7급]
◇ 승진 58명
▲대외협력과 최민서 ▲인사혁신담당관 노연주, 허정 ▲재해예방과 이지수 ▲민생사법경찰과 박슬기 ▲전략산업정책과 권수연, 김민정 ▲기업투자유치과 이승윤 ▲회계재산과 천성화 ▲정보화정책과 신주혁 ▲소통민원과 권유진, 이다은 ▲질병관리과 송보람 ▲식의약안전과 김윤희 ▲보행자전거과 최지수 ▲트램건설과 이윤형, 이희연, 지창혁, 황주성 ▲트램시스템과 유혜선, 임재홍 ▲인재개발원 임대산 ▲상수도사업본부 김경주, 김소미, 김지안, 박민국, 박병문, 서예림, 심우주, 유윤주, 이도은, 이미나, 이슬기, 이호준, 전재민, 조인향, 황다빈 ▲건설관리본부 김민석, 김하늘, 박세준, 이용수, 지예나 ▲한밭도서관 송상아, 안미향 ▲여성가족원 박준영, 오유석 ▲공원관리사업소 최승열, 최연규 ▲오정농수산물도매시장관리사업소 양진현 ▲차량등록사업소 김기업, 김세훈, 김소연, 김지나, 박은경, 성미란, 송하늘, 하동건 ▲한밭수목원 홍혜린
[8급]
◇ 승진 3명
▲건설관리본부 송경현 ▲한밭도서관 엄미향 ▲대전예술의전당 김미정
nn0416@newspim.com