의정부시 '지방공기업 경영평가' 하수도 분야 가등급 획득

AI 핵심 요약beta
- 의정부시가 13일 하수도 경영평가서 가등급을 받았다.
- 전국 95곳 중 8곳만 받은 최고 등급이다.
- 노후관로 정비와 시설 현대화 성과가 반영됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 행정안전부 주관 '2026년 지방공기업 경영평가' 하수도 분야에서 최우수 등급인 '가'등급을 받았다고 13일 밝혔다. 전국 95개 기초 하수도 지방공기업 가운데 8곳만 받은 등급으로 경기도에서는 의정부시를 포함해 3곳이 이름을 올렸다.
의정부시는 체계적인 경영관리와 부서 간 협업을 바탕으로 경영목표·전략의 체계적 추진, 사회적 책임 이행과 공공성 강화, 노후 하수관로 정비, 공공하수처리시설의 안정적 운영 및 방류수 수질관리 등에서 성과를 인정받았다.
또 공공하수처리시설 확충과 현대화, 노후 하수관로 정비를 지속 추진하며 하수도 기반시설 개선에도 힘써왔다.
김원기 시장은 "이번 가등급 달성은 경영 전반과 하수도 사업의 안정적 운영을 위해 모든 직원이 각자의 자리에서 노력한 결과"라며 "앞으로도 시민의 일상과 밀접한 하수도 서비스를 안정적으로 운영하고 체계적인 경영관리와 지속적인 혁신을 통해 시민이 신뢰할 수 있는 하수도 행정을 만들어 나가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com