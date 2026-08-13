김성제 의왕시장 "변화하는 안보 위협에 능동 대처·유관기관 협력 중요"

AI 핵심 요약beta
- 의왕시는 12일 2026년 3분기 통합방위협의회를 열었다.
- 대드론 방호체계 구축과 을지연습 추진을 점검했다.
- 유관기관이 협력해 시민 안전과 비상대비를 강화하기로 했다.
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[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 지역 통합방위태세를 확립하고 민·관·군·경·소방 공조 체계를 다지기 위해 '2026년 3분기 통합방위협의회'를 개최했다고 13일 밝혔다.
시에 따르면 지난 12일 시청 중회의실에서 열린 회의에는 협의회 의장인 김성제 의왕시장을 비롯해 군·경·소방, 서울구치소, 군포의왕교육지원청 등 유관기관 관계자 15여 명이 참석했다.
이날 회의에서는 최근 신종 안보 위협으로 부각된 적의 드론 공격에 대응하기 위한 육군 제2506부대 3대대의 '권역화 대드론 방호체계 구축 추진' 현황이 보고됐으며, 철저한 군사 대비 태세가 논의됐다.
아울러 시는 범정부 차원의 비상 대비 훈련인 '2026년 을지연습 실시계획'을 협의회에 보고하고 기관별 역할 분담과 협조 사항을 최종 점검했다.
의왕시와 각 유관기관은 다가오는 을지연습을 차질 없이 시행해 지역 비상 대비 역량을 한층 강화하는 데 뜻을 모았다.
김성제 의왕시장은 "최근 안보 환경은 대드론 방호체계 구축과 같이 새롭게 변화하는 위협에 신속하고 능동적으로 대처할 것을 요구하고 있다"며 "을지연습을 비롯한 모든 통합방위 업무에서 유관기관이 유기적으로 협력해 시민의 생명과 안전을 최우선으로 지켜나가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com