포천시, 고모~무봉간 도로 확·포장공사 준공식 개최

AI 핵심 요약beta
- 포천시가 13일 고모~무봉간 도로 확·포장공사를 준공했다.
- 총 4.2km 구간을 확장하며 국비와 시비 403억여원을 투입했다.
- 교통정체 완화와 관광 접근성 개선으로 지역경제 활성화가 기대된다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 소흘읍 고모리 일원에서 '고모~무봉간 도로 확·포장공사' 준공식을 열고 총연장 4.2km 구간의 도로 확장 사업을 마무리했다고 13일 밝혔다. 이번 공사는 국비 125억원과 시비 278억6300만원 등 총 403억6300만원이 투입된 대규모 기반시설 사업이다.
이 사업은 2018년 '주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업'에 선정된 뒤 추진됐으며 소흘읍 고모리에서 무봉리까지 왕복 2차로로 확장하고 보도·자전거도로·주차장 등을 함께 정비했다고 전했다.
시는 이번 준공으로 그동안 불편을 초래했던 협소한 도로 폭과 불량한 선형이 개선되고 주말과 행락철 고모호수공원 주변의 교통정체도 완화될 것으로 기대하고 있다.
또 주변 관광자원 접근성이 높아져 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 보고 있다. 준공식에는 백영현 포천시장을 비롯해 지역 도·시의원, 기관·단체장, 주민 등 50여 명이 참석해 공사 완료를 축하했다.
포천시는 앞으로도 관내 주요 도로망 확충 사업을 지속 추진해 안전하고 쾌적한 도로 환경을 조성할 방침이다.
백영현 시장은 "장기간 진행된 공사 기간 동안 많은 불편을 감수하고 협조해 주신 소흘읍 주민 여러분께 깊이 감사드린다"며 "이번 도로 확장은 단순히 길을 넓히는 것을 넘어 교통 체증 해소와 지역 관광, 경제 발전을 이끄는 새로운 성장 동력이 될 것"이라고 말했다.
asj7376@newspim.com