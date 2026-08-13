사천시의회 행정관광위, 주요 관광시설 현장 점검…운영 실태 등 확인

AI 핵심 요약beta
- 사천시의회 행정관광위가 13일 관광시설을 점검했다
- 곤명웰니스파크와 비토캠핑장 운영준비를 살폈다
- 의원들은 현장 의견을 의정활동에 반영하겠다했다
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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 사천시의회 행정관광위원회가 서류와 보고만으로는 확인하기 어려운 현장 실태를 직접 살피기 위해 주요 관광시설 점검에 나섰다.
행정관광위는 곤명웰니스파크와 비토국민여가캠핑장을 잇달아 방문해 시설 조성 현황과 운영 준비 상황, 안전관리 실태를 점검했다고 13일 밝혔다.
위원회는 지난 7월 활동을 시작한 뒤 현장 확인이 필요한 사업장을 직접 둘러보며 관계자들과 소통을 강화하기 위해 이번 방문을 진행했다.
첫 방문지인 곤명웰니스파크는 오는 8월 말 준공식을 앞두고 있다. 비토국민여가캠핑장은 새로운 위탁 운영사업자 모집이 진행 중인 만큼, 위원들은 사업 추진과 운영 관련 현안을 집중적으로 살폈다.
의원들은 시설을 둘러보며 이용객 편의시설과 안전관리 상황을 확인했고, 업무보고와 질의응답을 통해 운영 과정에서 예상되는 어려움과 보완이 필요한 사항도 들었다.
박도희 행정관광위원장은 "현장의 목소리를 직접 듣고 실태를 확인하는 것이 문제 해결의 첫걸음"이라며 "청취한 의견을 의정활동에 반영하겠다"고 말했다.
사천시의회 행정관광위원회는 앞으로도 관내 주요 사업장과 관광·문화·체육시설을 대상으로 현장 점검을 이어갈 계획이다.
m25322532@newspim.com