[프로축구] 전북, 베테랑 공격수 티아고와 재계약..."타 팀 이적 생각도 안했어"

AI 핵심 요약beta
- 전북 현대가 13일 베테랑 공격수 티아고와 재계약했다.
- 전북은 득점력과 승부처 영향력을 높게 평가해 잔류시켰다.
- 티아고는 언제든 골을 넣겠다며 우승 기여를 다짐했다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 전북 현대가 베테랑 공격수 티아고와 재계약을 체결하며 동행을 이어간다.
전북은 13일 티아고와 재계약을 체결했다고 공식 발표했다. 계약 기간 등 세부 조건은 공개하지 않았다.
190㎝, 84㎏의 체격을 갖춘 티아고는 제공권과 골 결정력, 연계 플레이를 두루 갖춘 정통 스트라이커다. 최근에는 선발보다 교체 출전 비중이 높았지만, 경기 후반 승부처마다 해결사 역할을 맡으며 전북 공격에 무게감을 더했다.
브라질 출신인 티아고는 2022년 경남FC에서 K리그 무대에 데뷔해 첫 시즌 K리그2 39경기에서 20골 3도움을 기록하며 존재감을 알렸다. 2023년 대전으로 이적한 뒤에는 K리그1 37경기에서 17골 7도움을 기록했고, 주민규와 득점 공동 선두에 올랐지만 출전 시간 차이로 득점왕은 아쉽게 놓쳤다.
2024년 전북 유니폼을 입은 이후에도 꾸준한 활약을 이어갔다. 첫 시즌 공식전 41경기에서 10골 1도움, 2025시즌에는 48경기 11골 5도움을 기록하며 공격의 한 축을 맡았다. 올 시즌에도 16경기에서 5골 2도움을 올리며 교체 출전이 많은 상황에서도 높은 공격 포인트 생산 능력을 보여주고 있다.
특히 지난 5월에는 제주SK, 광주FC, 김천상무를 상대로 3경기 연속 골을 터뜨리며 K리그 이달의 선수상 후보에도 이름을 올렸다. 지난 3월에는 K리그1 통산 100경기 출전 기록도 달성했다.
현재 티아고의 K리그 통산 성적은 K리그1 113경기 37골 14도움, K리그2 35경기 18골 2도움이다. 전북 입단 이후 공식전에서는 105경기 26골 8도움을 기록하며 꾸준한 득점력을 입증했다.
전북은 출전 시간 대비 높은 득점 생산성과 성실한 훈련 태도, 승부처에서의 영향력을 높게 평가해 재계약을 결정했다. 최근 K리그 복수 구단으로부터 영입 제안을 받으며 이적설이 제기됐지만, 구단은 티아고의 가치를 인정하고 적극적으로 잔류를 설득해 계약 연장에 성공했다.
티아고는 "전북 외 다른 팀으로 이적하는 것은 전혀 생각하지 않았다. 구단의 제의를 기다렸는데 오랫동안 함께할 수 있게 돼 기쁘다"라며 "선발이든 교체든 팀이 나를 필요로 하는 순간 언제든 골을 넣을 준비가 돼 있다. 팬들에게 더 많은 승리와 우승 트로피를 안겨드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 소감을 밝혔다.
wcn05002@newspim.com