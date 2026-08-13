"인천 한중교류 관문"…박찬대, 주한 중국대사 면담서 협력 강화 필요 밝혀

AI 핵심 요약beta
- 박찬대 인천시장이 13일 다이빙 주한 중국대사를 만나 교류 확대를 논의했다
- 박 시장은 인천이 한중 교류의 출발점이라며 실질 협력 강화를 강조했다
- 인천시와 중국대사관은 인차이나포럼을 공동 개최하며 소통을 이어왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =박찬대 인천시장은 13일 다이빙(戴兵) 주한 중국대사를 만나 한중 우호관계 강화와 인천·중국 간 교류 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.
박 시장은 이날 인천이 황해를 사이에 두고 중국 산둥반도와 마주 보고 있고 차이나타운이 자리한 한중 교류의 출발점이자 관문이라며 양국 간 실질적인 협력의 중요성을 강조했다.
박 시장은 자신의 재임 기간 인천과 중국 간 미래지향적인 교류를 한층 확대하겠다는 뜻도 밝혔다. 그는 "인천과 중국 간의 미래지향적인 교류를 한층 더 확대해 한중 관계의 우호적인 발전을 든든하게 뒷받침할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.
다이빙 대사는 인천시가 그동안 중국과의 교류·협력을 꾸준히 확대해 양국 국민의 상호 이해와 우호 증진에 기여했다며 앞으로도 한중 지방정부 교류의 구심점 역할을 해달라고 당부했다.
인천시와 주한 중국대사관은 2019년부터 '인차이나포럼'을 공동 개최하고 있다. 인차이나포럼은 한중 지식·교류·비즈니스를 연결하는 플랫폼으로 자리 잡으며 양측의 소통 창구 역할을 해오고 있다.
hjk01@newspim.com