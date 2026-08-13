재영솔루텍, 상반기 매출 1070억…전년비 49% 증가

AI 핵심 요약beta
- 재영솔루텍이 13일 상반기 매출 1070억원, 영업익 171억원을 기록했다.
- 매출은 49% 늘고 영업익은 5800% 급증하며 순이익 흑자전환했다.
- 5년간 1000억원 투자한 베트남 생산 확대 효과가 나타났다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 재영솔루텍은 올해 상반기 연결 기준 매출액 1070억원, 영업이익 171억원을 기록했다고 13일 밝혔다.
전년 동기 대비 매출액은 49%, 영업이익은 5800% 증가했다. 당기순이익은 158억원으로 전년 동기 30억원의 순손실에서 흑자로 돌아섰다. 상반기 영업이익은 지난해 연간 영업이익 107억원을 넘어섰다.
올해 2분기 매출액은 490억원으로 전년 동기 대비 47% 증가했다. 2분기 영업이익은 80억원, 당기순이익은 65억원으로 모두 흑자전환했다.
재영솔루텍은 액추에이터 사업 경쟁력 강화를 위해 생산라인 증설과 자동화 로봇 설비 도입 등을 추진하며 베트남 생산 거점에 투자해왔다. 회사는 이번 실적 개선이 지난 5년여간 집행한 1000억원 규모 투자의 효과가 나타난 결과라고 설명했다.
회사는 생산라인 확대와 차세대 제품 개발을 이어가는 한편 핵심 기술 관련 특허를 확보하고 있다고 밝혔다.
재영솔루텍 관계자는 "지난 5년여간 자동화 기술 개발과 경쟁력 강화를 위해 약 1000억원을 투자해 왔으며 그 성과가 실적과 수익성 개선으로 이어지고 있다"며 "축적된 기술력과 생산 역량을 바탕으로 지속적인 성장에 힘쓰겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com