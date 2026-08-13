해병대 중사 총기사망…병기탄약반장이 K1·실탄 10발 빼돌렸다

총기 2정 반출 뒤 1정 숙소로 가져가… 탄약도 교육용 탄약고서 유출 추정

탄피 반납·실셈 중 실탄 반출 의혹… 발견 탄약, 부대 보관분과 같은 로트

'2인 동행' 규정도 무력화… 열쇠는 사무실 서랍에 보관

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 지난 3일 경북 포항 해병대 1사단 영외 간부숙소에서 총상을 입고 숨진 채 발견된 A 중사가 병기·탄약 관리 권한을 이용해 K1 소총 1정과 실탄 10발을 무단 반출한 것으로 조사됐다. 해당 부대는 총기와 실탄이 사라진 사실을 최소 3일간 인지하지 못한 것으로 나타났다.

해병대는 13일 이 같은 내용을 담은 '포항 해병대 1사단 부사관 총기사망 사고' 중간 조사 결과를 발표했다. A 중사는 사고 당시 소속 부대의 병기탄약반장직을 맡고 있었다.

해병대 조사에 따르면, A 중사는 지난달 29일부터 31일 사이 K1 소총 1정과 실탄 10발을 부대 밖으로 반출했다. A 중사는 개머리판 교체를 위해 무기고에서 K1 소총 2정을 꺼낸 뒤 정비를 마쳤다. 이후 1정만 예하 부대에 지급하고, 나머지 1정은 숙소로 가져간 것으로 조사됐다.

지난 4월 16일 오전 해군작전사령부를 방문한 안규백 국방부장관이 마라도함 함상에서 해군·해병대 지휘관들을 격려하고 있다. [사진=국방부] 2026.08.13 gomsi@newspim.com

해병대 관계자는 "지난달 29~31일 폐쇄회로(CC)TV에서 A 중사가 가방을 들고 퇴근하는 모습이 확인됐다"며 "이 시기에 총기를 반출했을 가능성이 있는 것으로 보고 있다"고 했다.

숙소에서는 A 중사가 반출한 것으로 보이는 K1 소총 1정과 실탄 9발, 탄피 1발이 발견됐다. 실탄 9발과 탄피 1발을 합친 10발은 소속 부대 교육훈련용 탄약고에 보관돼 있던 탄약과 동일한 로트 번호인 것으로 확인됐다.

해병대는 A 중사가 지난달 30일 병기병 2명과 함께 탄피 반납과 실셈을 위해 탄약고에 들어간 과정에서 실탄을 가져간 것으로 보고 있다. 당시 병기병들이 탄피를 세는 사이 교육훈련용 실탄 10발을 반출했을 가능성이 있다는 것이다. 해병대 관계자는 "탄약고 CCTV와 병기병 진술을 종합한 결과, A 중사가 병기병들이 탄피를 '실셈'하는 동안 탄약 10발을 반출한 것으로 추정된다"고 했다.

A 중사는 지난 3일 오전 출근 시간 이후에도 출근하지 않았고, 이를 확인하기 위해 숙소를 찾은 부대 관계자가 그를 발견해 관할 부대에 신고한 것으로 알려졌다.

사고 부대에서는 총기·탄약 관리의 기본 절차도 지켜지지 않은 것으로 나타났다. 무기고와 탄약고 출입 때는 관리책임자인 정(正)·부(副) 간부 2명이 함께 출입해야 한다. 그러나 부관리자였던 A 중사는 정관리자 없이 병사들과 무기고와 탄약고를 출입한 것으로 조사됐다.

총기와 탄약고 열쇠 관리도 부실했다. 관련 규정상 열쇠는 지휘통제실의 일상용 열쇠보관함에 보관해야 하지만, A 중사는 이를 사무실 서랍에 보관한 것으로 확인됐다. 특히 해당 부대는 사고 전까지 K1 소총 1정과 실탄 10발이 사라진 사실을 파악하지 못했다. 총기와 탄약은 일일 단위로 실셈해 이상 유무를 확인해야 하지만, 이 같은 점검이 제대로 이뤄지지 않았다는 것이다.

해병대는 사고 직후 해당 부대의 총기·탄약 관리 실태를 전반적으로 조사했다. 지난 9일부터는 해병대사령부 감찰실 주관으로 사고 부대를 포함한 해병대 1사단에 대한 감찰 조사를 진행하고 있다.

지난 6월 18일 한국 해병대 장병들이 상륙작전 훈련과제를 수행하며 상륙군 접안 후 목표확보를 위한 전투수행 절차를 숙달하고 있다. [사진=해병대] 2026.08.13 gomsi@newspim.com

해병대 관계자는 "사망자와 함께 총기·탄약 열쇠를 주로 관리해 온 부서장과 지휘관에 대해서는 조사 결과에 따라 법과 규정에 맞게 처리할 예정"이라며 "총기·탄약 관리 인원에 대한 신상 관리도 강화하겠다"고 말했다.

한편, 해병대는 숨진 A 중사의 장례를 해병대 1사단장(葬)으로 치른 데 대해, 사망 다음 날인 4일 부검 당시에는 사망 원인을 추정할 수 없었고 유가족의 동의와 요청을 반영해 장의위원회를 열어 결정한 것이라고 설명했다.

해병대 관계자는 "사고 관련 일부 사항은 5일 이후 식별됐지만, 당시에는 이미 장례가 진행 중이어서 부대 차원에서 가능한 조치를 하며 장례를 마쳤다"고 했다. 총기 사망사고를 사단장 장례로 치르는 것이 부적절한 선례가 될 수 있다는 지적에는 "해당 부대가 사단 직할대인 상장대대(상륙장갑차대대)여서 상급 부대인 사단이 장례를 주최했다"고 밝혔다.

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