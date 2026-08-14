루씨에어, 스마트 실링팬 레이더 커넥트·세스나 커넥트 출시

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 루씨에어가 '레이더 커넥트(Radar Connect)'와 '세스나 커넥트(Cessna Connect)'를 출시한다. 두 제품은 전용 앱 '루씨커넥트(Lucci Connect)'와 연동해 풍량, 바람 방향, 조명 밝기 등을 스마트폰으로 제어할 수 있다.

[이미지=루씨에어]

'레이더 커넥트'는 기존 레이더 시리즈에 스마트 IoT 기능과 조명 기능을 더해 사용성을 높인 모델이다. 사용자는 공간 분위기와 필요에 따라 조명을 탈부착할 수 있으며, 조명 없이 실링팬 형태로 사용하거나 조명 일체형으로 전환할 수 있다. 앱을 통해 풍량 제어와 조명의 온·오프 및 밝기 조절이 가능하다.

'세스나 커넥트'는 실링팬과 실내 조명을 결합한 올인원 모델로, 메탈 소재를 적용했다. 컴팩트한 사이즈로 작은 방이나 서재, 다이닝 공간 등에 설치할 수 있으며, 펜던트 조명 역할과 함께 공기 순환 기능을 제공한다.

이번 신제품 2종은 루씨에어가 확장 중인 스마트 IoT 생태계와 연결된다. 루씨에어는 2025년 '코타라 커넥트'와 '티위 커넥트'를 시작으로 루씨커넥트 라인업을 확장해왔다.

루씨커넥트 앱은 여러 공간의 실링팬을 개별 또는 동시에 제어할 수 있도록 지원하며, 일출, 수면, 환기 등 일상에 맞춘 시나리오 설정도 가능하다.

[이미지=루씨에어]

루씨에어는 이번 신제품 출시를 통해 국내 실링팬 시장에서 스마트 기능과 인테리어 요소를 함께 고려하는 수요에 대응한다는 계획이다.

루씨에어 관계자는 "이번 신제품은 고객들에게 사랑받아 온 디자인과 성능에 스마트 기술을 더해 일상 속 이용 절차를 높인 것이 특징"이라며 "루씨커넥트 라인업을 통해 실링팬 시장에서 제품 선택의 폭을 넓혀가겠다"고 말했다.

신제품 '레이더 커넥트'와 '세스나 커넥트'는 루씨에어 네이버 스마트스토어, 메종드컨셉 등에서 구매할 수 있다.

whitss@newspim.com