강기윤 창원시장, 국회 이틀 방문…현안 해결·국비 확보 총력

AI 핵심 요약beta
- 강기윤 창원시장이 13일 국회를 찾아 지원을 요청했다.
- 이틀간 국회 인사들과 만나 현안 7건과 국비사업 5건을 건의했다.
- 창원시는 국회의원실과 협조해 후속 대응을 이어가기로 했다.
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후속 대응 통해 지역 현안 지속 해결
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 내년도 국비 확보와 지역 현안 해결을 위해 이틀째 국회 주요 인사들을 만나 지원을 요청했다.
창원시는 강기윤 시장이 13일 국회를 방문해 허성무 국회의원 등을 개별적으로 만나 시 현안과 국비 확보 사업을 설명하고 협조를 당부했다고 밝혔다.
강 시장은 앞서 12일에도 김종양·최형두·윤한홍 국회의원과 박덕흠 국회부의장, 장동혁 국민의힘 당대표, 정점식 국민의힘 원내대표, 유의동 국회 국토교통위원장 등을 만났다. 이틀간 국회 방문을 통해 지역 현안을 설명하고 국비 확보와 제도 개선을 위한 지원을 요청했다.
이날 허성무 의원에게는 광역철도망 확충과 비수도권 특례시 지정기준 변경 등 주요 현안 7건을 건의했다.
스마트그린 인공지능 전환(AX) 실증산단 구축사업과 소형모듈식원자로(SMR) 제조부품 시험검사 지원센터 건립사업 등 국비 확보가 필요한 사업 5건에 대해서도 지원을 요청했다.
스마트그린 AX 실증산단 구축사업은 제조업 기반을 강화하기 위한 사업이며 SMR 제조부품 시험검사 지원센터 건립사업은 원전 관련 산업 기반 확대를 위한 사업이라고 시는 설명했다.
강기윤 시장은 "지역의 노력만으로 해결하기 어려운 현안이 많은 만큼 국회와 정부의 협력이 중요하다"며 "일회성 건의에 그치지 않도록 사안별 진행 상황을 지속적으로 점검하겠다"고 말했다.
창원시는 앞으로 지역 국회의원실과 협조 체계를 유지하며 국비 확보와 현안 해결을 위한 후속 대응을 이어갈 방침이다.
news2349@newspim.com