창원시, 탄소중립 우수사례 평가 2년 연속 1위

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 13일 탄소중립 평가 전국 1위를 했다.
- 기후에너지환경부 우수사례서 2년 연속 표창받는다.
- 시민·기업 협력과 실천정책 성과가 높게 평가됐다.
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청정에너지 실천 확대 계획
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 두 해 연속 전국 1위, 경남 창원시의 탄소중립 성적표가 또 한 번 빛났다.
시는 기후에너지환경부가 주관한 '2026년 탄소중립 우수사례 지자체 평가'에서 기초지자체 부문 전국 1위에 올라 2년 연속 장관 기관 표창을 받는다고 13일 밝혔다.
시는 이번 평가에서 전국 광역·기초지자체가 제출한 73개 우수사례를 대상으로 적절성, 효과성, 적극성, 확산성 등을 종합 심사한 결과 고득점으로 최종 선정됐다.
2025년 첫 수상 이후에도 지역 특성에 맞는 탄소중립 정책을 지속 발굴하고 시민·기업·지역사회가 함께하는 실천 기반을 넓힌 점이 높게 평가받았다.
시는 2050 탄소중립 실현을 위해 ▲민·관 협력 탄소중립 네트워크 구축▲시민 참여형 실천문화 확산▲기후위기 적응 및 녹색인프라 확충▲디지털 기반 고도화 등 4개 축에서 정책을 추진해 왔다.
구체적으로 중소기업 탄소중립 전환 지원, 폐현수막 순환재활용, 장례식장과 프로스포츠 경기장 다회용기 확산, 공영자전거 '누비자' 탄소중립포인트 지급, 외국인·미래세대 환경교육 강화, 공공시설 태양광 설치·운영, 탄소중립 플랫폼 및 환경교육포털 운영 등을 꼽았다.
강기윤 시장은 "기업과 시민, 지역사회가 한마음으로 탄소중립 실천에 동참한 덕분에 전국 기초지자체 1위라는 결실을 얻었다"며 "앞으로도 일상 속 실천을 확대하고 기업·지역사회 협력 체계를 강화해 청정에너지 수도 창원만의 탄소중립 정책을 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
이번 장관 표창은 9월 제주에서 열리는 기후에너지환경부 주관 '2026년 지자체 탄소중립 컨퍼런스'에서 수여된다. 시는 컨퍼런스에서 2년 연속 1위 성과와 그간 시민·기업과 함께 추진한 선도적 정책사례를 발표·공유할 계획이다.
news2349@newspim.com