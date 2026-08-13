트와이스 채영, 솔로 아티스트로 새 출발…"나만의 '릴 판타지' 만들어갈 것"

AI 핵심 요약beta
- 트와이스 채영이 13일 SNS로 솔로 행보를 예고했다.
- 원스와 JYP, 트와이스에 감사하며 마음을 전했다.
- 릴 판타지 세계를 확장해 음악 활동을 이어가겠다 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 트와이스 채영이 팬들에게 직접 진심을 전하며 솔로 아티스트로서 새로운 행보를 예고했다.
채영은 13일 오후 자신의 SNS를 통해 팬들에게 직접 글을 남기고 향후 음악 활동에 대한 소식을 전했다. 그는 "저의 곁에 항상 있어준 가족인 원스에게 가장 먼저 저에 대한 소식을 직접 알리고 싶었다"며 오랜 시간 함께해온 팬들을 향한 고마운 마음을 전했다.
이어 "저만의 '릴 판타지(LIL FANTASY)' 세상에서 음악 활동들을 만들어 나가려고 한다"고 밝혀 솔로 아티스트로서 자신만의 음악 세계를 이어갈 계획임을 알렸다.
트와이스 멤버들과 JYP엔터테인먼트를 향한 감사도 잊지 않았다. 채영은 "14년 동안 말괄량이인 저를 서포트해 주시고 믿어주신 JYP 회사 분들과 트와이스 팀에게 감사하다"며 "옆에서 든든히 응원해 주고 힘이 되어준 우리 멤버들에게도 고맙고 사랑한다"고 말했다.
특히 트와이스 활동은 앞으로도 변함없이 이어간다는 점을 분명히 했다. 채영은 "제가 이렇게 사랑받아온 이유는 제 뿌리인 트와이스로서 활동해온 시간이 있기 때문이라고 생각한다"며 팀에 대한 애정을 드러냈다.
그러면서 "트와이스로서의 채영도, '릴 판타지'의 채영도 앞으로 여러분들 삶의 소중한 음악을 줄 수 있는 사람이 되었으면 좋겠다"고 덧붙였다.
채영은 앞서 지난해 9월 첫 솔로 앨범 '릴 판타지 vol.1'을 발표하며 자신만의 음악적 색깔을 선보였다. 해당 앨범은 롤링스톤 선정 '2025 베스트 앨범 100'에서 86위에 올랐으며, 포브스의 '2025 최고의 케이팝 앨범', 빌보드의 '2025 최고의 케이팝 앨범'에도 이름을 올리는 등 국내외에서 음악성을 인정받았다.
첫 솔로 활동을 통해 독창적인 음악 세계와 가능성을 보여준 채영이 이번 메시지를 통해 솔로 아티스트로서의 행보를 예고하면서 향후 활동에도 관심이 쏠린다. '릴 판타지'라는 자신만의 세계를 확장해 나갈 채영이 앞으로 어떤 음악과 이야기를 들려줄지 기대를 모은다.
채영은 팬들을 향해 "더 멋진 사람이 되겠다는 약속도 할게요. 앞으로 지켜봐 주세요. 사랑해요"라고 인사를 전하며 글을 마무리했다.
moonddo00@newspim.com