LAFC 손흥민, 3경기 연속 득점 침묵...승부차기는 2번 키커로 나서 성공

AI 핵심 요약beta
- 손흥민이 13일 리그스컵 3차전서 침묵했다
- LAFC는 케레타로와 1-1 뒤 승부차기 5-3 승리했다
- LAFC는 승점 7로 8강 진출 가능성을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
1승 2승부차기승 승점 7...MLS팀 중 리그스컵 3위
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민의 3경기 연속 필드골 침묵이 이어졌다. 하지만 소속팀 LAFC는 승부차기 혈투 끝에 승점 2점을 획득하며 리그스컵 8강 진출 가능성을 끌어올렸다.
LAFC는 13일(한국시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 2026시즌 리그스컵 조별리그 3차전에서 케레타로(멕시코)와 정규시간 동안 1-1로 비겼다. 이어진 승부차기에서 5-3으로 승리했다.
LAFC는 대회 성적 1승 2승부차기승(승점 7)을 기록하며 메이저리그사커(MLS) 팀 중 3위로 올라섰다. 이번 대회는 상위 4개 팀이 8강 토너먼트에 진출한다. LAFC는 추격 중인 경쟁팀들의 최종전 결과를 기다려야 하는 상황이다.
이날 최전방 공격수로 풀타임을 소화한 손흥민은 상대의 강력한 집중 견제에 고전했다. 전반 내내 답답한 흐름이 이어졌다. LAFC는 전반 12분 만에 선제골을 내줬다. 바이론 두아르테의 중거리 슈팅을 위고 요리스 골키퍼가 쳐냈으나, 알리 아빌라가 헤더로 세컨드 볼을 밀어 넣었다.
전반 42분 손흥민이 기회를 만들어냈다. 드니 부앙가의 패스를 받아 페널티 박스 안의 제이콥 샤펠버그에게 정교한 패스를 찔러줬다. 하지만 샤펠버그의 슈팅은 상대 기예르모 알리손 골키퍼의 선방에 막혔다.
후반 시작과 함께 LAFC가 반격의 수위를 높였다. 후반 12분 동점골이 터졌다. 손흥민이 수비 견제를 견뎌내며 연결한 공이 오른쪽 측면으로 향했다. 라이언 라포소가 올려준 크로스를 부앙가가 왼발 논스톱 슈팅으로 마무리하며 1-1 균형을 맞췄다.
손흥민에게도 결정적 기회가 찾아왔다. 후반 26분 다비드 마르티네스의 아웃사이드 패스를 받아 골키퍼와 맞섰으나 왼발 슈팅이 정면으로 향했다. 후반 31분 시도한 오른발 중거리 슈팅마저 골문을 외면했다. 결국 정규시간은 1-1로 끝났다.
승부차기에서 LAFC의 집중력이 빛났다. 1번 키커 부앙가가 성공한 데 이어 2번 키커로 나선 손흥민 역시 골키퍼를 완전히 속이며 깔끔하게 골망을 갈랐다. 팽팽하던 흐름은 케레타로의 4번 키커 다니엘 파라의 슈팅이 크로스바를 때리며 깨졌다. LAFC는 마지막 키커 라이언 포르테우스가 성공시키며 긴 승부에 마침표를 찍었다.
psoq1337@newspim.com