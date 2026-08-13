이준익 감독 첫 숏드라마 '아버지의 집밥', 9월 9일 롯데시네마 개봉

AI 핵심 요약beta
- 이준익 감독 첫 숏드라마 '아버지의 집밥'이 9일 롯데시네마 개봉했다.
- 40년 집밥을 지켜온 가족의 부엌 이야기다.
- 극장 상영 뒤 레진스낵에서 에피소드로 공개된다.
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 이준익 감독의 첫 숏드라마 연출작 '아버지의 집밥'이 오는 9월 9일 롯데시네마에서 개봉한다.
13일 레진엔터테인먼트에 따르면 '아버지의 집밥'은 롯데시네마 단독 개봉을 확정하고 포스터와 예고편을 공개했다.
'아버지의 집밥'은 40년간 아내가 차려준 집밥을 먹어온 아버지 하응이 갑작스럽게 요리를 할 수 없게 된 아내 순애를 대신해 처음으로 부엌에 들어서면서 벌어지는 이야기를 그린다.
고리타 작가의 동명 레진코믹스 웹툰을 원작으로 한다. 영화 '왕의 남자', '동주', '자산어보' 등을 연출한 이준익 감독이 처음으로 숏드라마 연출에 나섰다.
작품은 모바일 숏드라마에서 주로 활용되는 세로형 화면을 극장에서도 그대로 선보인다. 이 감독은 "세로형 프레임 안에서 캐릭터의 깊은 구석까지 선명하게 관찰할 수 있을 것"이라며 "원작의 좋은 부분들을 놓치지 않되 이야기적으로 깊어질 수 있도록 설정했다"고 설명했다.
배우 정진영은 평생 가족의 밥상을 받아오다 처음으로 요리에 도전하게 된 아버지 하응을 연기한다. 이정은은 가족의 식사를 책임져온 아내 순애 역을, 변요한은 두 사람의 장남 명복 역을 맡았다. 박지연, 강형석, 박정윤, 박세준, 박지윤 등도 출연한다.
공개된 포스터에는 하응과 순애, 명복 등 가족들이 집밥이 차려진 식탁에 둘러앉은 모습이 담겼다.
예고편에서는 순애가 갑작스럽게 요리를 하지 못하게 되면서 하응이 직접 부엌에 들어가는 과정이 그려졌다. 요리에 자신감을 보이던 하응이 잇따라 실수하고, 순애가 남편이 만든 음식에 점수를 매기면서 벌어지는 이야기도 담겼다.
'아버지의 집밥'은 극장 개봉 이후 숏드라마 플랫폼 레진스낵에서도 순차적으로 공개된다. 극장에서는 하나의 작품으로 상영되며 레진스낵에서는 에피소드 단위로 나눠 선보일 예정이다.
'아버지의 집밥'은 오는 9월 9일 전국 롯데시네마에서 개봉한다.
taeyi427@newspim.com