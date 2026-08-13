양주시, 동두천양주교육지원청과 '교육혁신선도지역' 공모 준비 나서

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 13일 교육혁신선도지역 공모 대응에 나섰다.
- 교육지원청과 교육격차 완화·산학 연계 강화를 추진했다.
- 지역 대학·산업체와 협력해 운영기획서를 마련하기로 했다.
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 동두천양주교육지원청과 함께 교육부의 '교육혁신선도지역' 공모 대응에 본격 나섰다고 13일 밝혔다.
시는 수도권 접경지역을 대상으로 하는 제2유형에 참여해 지역 내 교육격차 완화와 대학·산업 연계 교육 강화를 중점 추진할 계획이다. 선정 지역에는 연간 최대 20억 원씩 최대 5년간 교육부 특별교부금이 지원된다.
시는 기관 협의 1회와 담당자 실무 협의 2회를 통해 역할을 조율하고 양주시의 지역 특성과 교육 여건을 반영한 과제 발굴에 들어갔다.
교육혁신선도지역은 기존 교육발전특구 사업을 개편한 것으로 교육청과 지방자치단체, 지역사회가 협력해 지역 여건에 맞는 교육혁신 모델을 구축하고 지속 가능한 교육생태계를 조성하는 사업이다.
시는 동·서부권의 교육 여건과 학생 수요를 분석해 지역 내 교육격차를 줄이고 지역 대학과 산업체를 연계한 진로·직업교육을 강화하는 방안을 검토하고 있다고 전했다.
기존 교육발전특구 사업의 성과와 추진 기반도 이어가되 교육혁신선도지역의 취지에 맞게 사업을 재구조화해 연계성과 지속가능성을 높일 방침이다.
양주시 관계자는 "교육혁신선도지역은 지역과 학교, 대학, 산업체가 함께 지역의 교육 현안을 해결하고 지속 가능한 교육 기반을 만들어가는 사업"이라며 "교육지원청과 긴밀히 협력해 지역 내 교육격차를 완화하고 학생들이 지역에서 배우고 성장할 수 있는 양주형 교육혁신 모델을 마련하겠다"고 말했다.
시는 동두천양주교육지원청을 비롯해 지역 대학, 학교, 산업체, 관계기관과 협력체계를 구축하고 지역사회의 의견을 수렴해 운영기획서를 마련할 계획이다.
asj7376@newspim.com