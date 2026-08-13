[내일날씨] 전국 대부분 지역 소나기...낮 최고 35도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 13일 14일 전국 소나기와 폭염을 예보했다.
- 서울·경기남부 등 곳곳에 5~40mm 소나기가 내리겠다.
- 낮 최고기온 27~35도, 서울 33도까지 오르겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인 14일은 전국에 구름이 많다가 밤부터 차차 흐려지겠고 대부분 지역에 소나기가 내리겠다. 낮 최고기온은 35도로 전망된다.
13일 기상청에 따르면 오는 14일 우리나라는 오전부터 저녁 사이 서울·인천·경기 남부와 강원 내륙, 충청권, 전라권, 경상권 곳곳에 소나기가 내리겠다.
소나기에 의한 예상 강수량은 서울·인천·경기남부가 5~40mm, 강원내륙이 5~40mm, 대전·세종·충남, 충북이 5~40mm, 광주·전남내륙, 전북이 5~40mm, 부산·울산·경남, 대구·경북이 5~40mm다.
아침 최저기온은 20~24도로 예상된다. ▲서울 24도 ▲인천 24도 ▲수원 24도 ▲춘천 22도 ▲강릉 23도 ▲청주 23도 ▲대전 23도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 23도 ▲부산 24도 ▲울산 23도 ▲포항 23도 ▲제주 24도다.
낮 최고기온은 27~35도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 33도 ▲춘천 31도 ▲강릉 28도 ▲청주 33도 ▲대전 33도 ▲전주 33도 ▲광주 34도 ▲대구 34도 ▲부산 31도 ▲울산 32도 ▲포항 32도 ▲제주 31도다.
바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.
calebcao@newspim.com