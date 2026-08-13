韩国恋综也内卷！ 题材突破边界引发争议

纽斯频通讯社首尔8月13日电 近年来，韩国恋爱真人秀节目不断推出新概念、新形式，从性取向、多元情感到生死、疾病等议题相继进入节目设定。业内认为，随着恋爱综艺市场竞争日趋激烈，节目创新力度不断加大，但部分作品也因过度追求话题性引发争议。

综艺《Stand BI Me》海报。【图片=wavve提供】

流媒体平台Wavve推出的恋爱真人秀《Stand BI Me》以双性恋群体为主角，记录嘉宾共同生活并发展感情关系的过程。与传统以异性恋恋爱为主线的节目不同，该节目将性取向多样性作为核心设定，播出前便受到广泛关注。

不过，也有观点认为，节目虽然增加了情感关系发展的不确定性，但如何真实呈现嘉宾情感，而非将性取向作为吸引关注的手段仍是外界关注的焦点。

图为奈飞综艺《恋爱实验室》发布会现场。【图片=纽斯频通讯社DB】

奈飞（Netflix）推出的《恋爱实验室》则采用"床上相亲"设定，让首次见面的男女嘉宾在床上展开交流。节目将床这一私人空间设定为初次见面的场所，希望借此营造不同于传统恋爱综艺的氛围。

虽然节目因《换乘恋爱》系列制作人李真珠担任导演而备受关注，但部分观众认为，相较于恋爱情感的发展，节目更突出的是刻意营造的刺激性场景。

SBS电视台本月3日首播的《我剩下的恋爱》则聚焦曾被诊断为绝症或经历重大疾病的20至30岁年轻人，讲述他们重新面对生活和爱情的故事。节目设置"时间房间"配对机制，嘉宾每天可将100分钟时间分配给自己希望相处的对象。

综艺《我剩下的恋爱》海报。【图片=SBS提供】

节目播出前曾因涉及疾病和死亡等敏感议题引发争议。制作团队表示，节目并非消费疾病和死亡，而是希望展现有限生命中的爱情、人与人之间的关系以及年轻人重新面对生活的过程。节目播出后，社会舆论总体上更多表现为理解和支持。

分析认为，在恋爱真人秀市场竞争不断加剧的背景下，各平台正通过不断创新节目形式寻求差异化发展。从多元性取向到特殊人生经历，节目题材不断拓展，但如何在创新与真实性、话题性与社会责任之间取得平衡，也成为行业持续关注的话题。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社