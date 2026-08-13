미래에셋자산운용, 'TIGER 코리아배당다우존스' 월 분배금 인상

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋자산운용이 13일 TIGER 코리아배당다우존스 ETF 분배금을 61원으로 올렸다
- 해당 ETF는 배당여력·재무건전성 높은 30개 종목에 투자하는 상품이다
- 코스피200 급락에도 상승해 변동성 장세서 선방했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용은 13일 자사 'TIGER 코리아배당다우존스' 상장지수펀드(ETF)의 월 분배금을 주당 58원에서 61원으로 인상한다고 밝혔다. 인상된 분배금은 8월 지급분부터 적용된다.
미래에셋자산운용에 따르면 TIGER 코리아배당다우존스 ETF는 S&P 다우존스가 산출하는 'Dow Jones Korea Dividend 30 지수'를 추종하는 상품이다.
꾸준히 배당을 지급해 온 국내 상장 기업 가운데 배당수익률, 배당성장률, 자기자본이익률(ROE), 현금흐름부채비율 등을 종합적으로 평가해 배당 여력과 재무 건전성을 갖춘 30개 종목을 선별한다. 미국 대표 배당성장 ETF인 'SCHD'와 같은 철학의 방법론을 국내 증시에 적용한 것이 특징이다.
국내 증시 변동성이 확대되는 가운데 코스피200은 7월 1일부터 8월 12일까지 약 9.5% 하락했으나, 같은 기간 TIGER 코리아배당다우존스 ETF는 약 5.7% 상승했다. 배당 여력과 재무 건전성을 갖춘 기업을 선별하는 구조가 변동성 확대 국면에서 상대적으로 안정적인 성과를 뒷받침했다고 회사 측은 설명했다.
올해부터 시행되는 배당소득 분리과세 또한 배당주 투자에 긍정적인 요인이다. 조세특례제한법 개정으로 올해 1월 1일부터 배당 성향 등 요건을 충족한 고배당기업의 배당소득에 대해 종합과세 대신 분리과세가 적용될 수 있게 됐다. 배당 확대를 유도하는 제도적 환경이 마련되면서 기업들의 주주환원이 강화될 경우 배당주 투자에 대한 관심과 배당주 ETF의 분배 여력도 높아질 것으로 기대된다.
정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부 본부장은 "배당소득 분리과세 시행을 계기로 국내 기업들의 주주환원 확대가 이어지면서 배당주 ETF 분배 여력도 높아지고 있다"며 "TIGER 코리아배당다우존스는 배당 여력과 재무 건전성을 갖춘 국내 우량주에 분산투자해 안정적인 현금흐름과 장기적인 자산 성장을 함께 추구할 수 있는 상품"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com