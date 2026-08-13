长江存储跃居全球NAND出货量第三 加速追赶三星和SK海力士

纽斯频通讯社首尔8月13日电 市场调研机构Counterpoint Research 12日发布的数据显示，今年第二季度，中国NAND闪存制造商长江存储（YMTC）全球出货量市场份额升至14%，首次位居全球第三，仅次于韩国三星电子和SK海力士。

资料图。【图片=网络】

数据显示，今年第二季度，三星电子以25%的市场份额继续位居全球第一，SK海力士以22%的市场份额排名第二，长江存储以14%的市场份额首次升至第三位。上一季度排名第三的铠侠降至第四位，美光排名第五。

数据显示，长江存储第二季度NAND闪存出货量同比增长22%，环比增长5%。在人工智能（AI）快速发展带动NAND闪存需求增长的背景下，公司扩大了对中国本土整机制造商（OEM）的供货，并开始量产267层3D NAND闪存产品。同时，公司正依托自主研发的"Xtacking"堆叠技术推进300层以上NAND产品研发。

不过，从销售额来看，长江存储仍落后于三星电子、SK海力士、美光和铠侠，排名全球第五。分析认为，这主要是由于其消费级产品占比较高，而附加值更高的企业级固态硬盘（eSSD）产品占比相对较低。

长江存储计划自今年下半年起进一步提升企业级SSD产品比重，以缩小与国际主要厂商在营收方面的差距。随着人工智能应用逐步由模型训练向推理阶段延伸，企业级SSD需求持续增长。今年第二季度，企业级SSD占全球NAND闪存比特出货量的48%，预计到今年年底这一比例将超过50%。

业内人士认为，长江存储正依托中国国内市场持续扩大出货规模，并加快向企业级SSD等高附加值产品领域拓展。随着中国厂商技术水平不断提升，三星电子和SK海力士在NAND闪存市场面临的竞争压力或将进一步加大，未来竞争不仅体现在价格层面，高端产品市场竞争也可能趋于激烈。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社