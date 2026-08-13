부산창조경제혁신센터, BOUNCE 2026 스타트업 모집…1:1 밋업 기회 제공

AI 핵심 요약beta
- 부산시와 부산창경이 13일 스타트업 모집했다.
- BOUNCE 2026 연계 페스타는 10월 7~8일 열린다.
- 대중견중소기업 20개사와 1대1 밋업을 진행한다.
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지난해 PoC·후속 미팅 성과 기대
[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 전국 대·중견·중소기업 20여 개사, 스타트업 찾으러 부산에 모인다.
부산시와 부산창조경제혁신센터는 다음달 2일까지 '스타트업 오픈이노베이션 페스타'에 참가할 스타트업을 모집한다고 13일 밝혔다.
이번 행사는 대·중견·중소기업과 스타트업 간 기술 협업과 연계를 위한 1대 1 프라이빗 밋업으로 올해 10회째를 맞는 BOUNCE 2026과 연계해 오는 10월 7일부터 8일까지 부산 벡스코에서 열린다.
행사에는 대·중견·중소기업 20개사의 현업 관계자가 직접 참여해 각 사의 수요 주제에 맞는 스타트업을 발굴하고 협업 가능성을 검토한다.
참가 대상은 업력 7년 미만 스타트업이다. 신청은 BOUNCE 2026 공식 홈페이지를 통해 가능하다. 선정된 스타트업은 수요기업 현업 담당자와 연결돼 서비스 제안과 멘토링 등을 위한 1:1 프라이빗 밋업 기회를 얻는다.
부산창경에 따르면 지난해 BOUNCE 2025에서도 오픈이노베이션 밋업존이 운영됐고, 모집 단계에서 신청이 몰리며 조기 마감됐다. 올해 4회째를 맞은 '스타트업 오픈이노베이션 페스타'는 지금까지 총 500여 건의 밋업을 진행했다. 이를 통해 10여 건의 PoC와 약 70여 건의 후속 미팅으로 이어졌다.
부산창경 오픈이노베이션 담당자는 "BOUNCE 2026의 '스타트업 오픈이노베이션 페스타'는 지역 최대 규모의 오픈이노베이션 밋업 행사"라며 "올해는 지난해보다 다양한 신규 파트너사가 참여하는 만큼 많은 스타트업의 관심과 참여가 기대된다"고 말했다.
psj9449@newspim.com