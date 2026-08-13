이상진, '신병4 : 사보타주' 오석진 중위로 컴백

AI 핵심 요약beta
- 배우 이상진이 24일 신병4 : 사보타주에 복귀했다
- 중위 오석진으로 돌아와 허당미와 야심을 드러냈다
- 새 대대장 앞 눈치 싸움 속 웃음 더할 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이상진이 '신병4 : 사보타주'에서 중위가 된 오석진으로 돌아온다.
ENA 새 월화드라마 '신병4 : 사보타주'는 계급이 오르고 고민도 늘어버린 상병 박민석(김민호)이 하사로 돌아온 최일구(남태우)와 미스터리 신병, 돌풍을 일으킬 대대장의 등장으로 다시 전투태세에 돌입하는 군생활을 담은 이야기다. 동명의 메가 히트 애니메이션을 원작으로 하며, 지난 2022년 '신병' 첫 시즌 방송 이후 시즌3까지 큰 사랑을 받았다.
이상진은 '신병3'에 이어 '신병4 : 사보타주'에서도 오석진 역을 맡아 시청자들과 만난다. 시즌 초반 융통성 없는 FM 간부의 모습을 보였던 오석진은 병사들을 진심으로 위하는 군인으로 성장하며 많은 사랑을 받았다. 이번 시즌에서는 한층 높아진 중위 계급장을 달고 새로운 모습으로 등장한다.
갓 중위가 된 오석진은 마음만큼은 늘 더 높은 곳을 바라보는 야심가다. 새롭게 부임한 대대장을 두고 자신이 어느 쪽에 줄을 서야 할지 눈치를 살피며 분주하게 움직이는 인물이다. 승진 후에도 변함없는 허당미와 인간적인 매력을 발산하며 극에 유쾌한 웃음을 더할 전망이다.
특히 이상진은 '신병' 시리즈 전 시즌을 통해 현실감 넘치는 코믹 연기로 오석진 캐릭터의 매력을 극대화해왔다. 여기에 tvN '태풍상사', 디즈니+ '파인: 촌뜨기들', 쿠팡플레이 '소년시대' 등 다양한 작품에서 개성 강한 캐릭터를 소화하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여준 만큼, 이번 시즌에서도 한층 업그레이드된 활약을 펼칠 것으로 기대를 모은다.
중위가 되어 돌아온 이상진이 '신병4 : 사보타주'에서 어떤 예측 불허의 활약으로 웃음을 선사할지 관심이 쏠린다.
한편 ENA 새 월화드라마 '신병4 : 사보타주'는 오는 24일 밤 10시 첫 방송되며, KT 지니TV와 티빙에서도 감상할 수 있다.
moonddo00@newspim.com