부산시, '부산인디커넥트페스티벌 2026' 개막…국제 인디게임 생태계 확장

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 14일부터 16일까지 BIC 2026을 개최했다
- 57개국 856개 인디게임 중 332개를 전시했다
- 유튜브 협업으로 인디게임 IP 확장에 나섰다
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유튜브와 협업해 IP 확장 계획
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전 세계 인디게임이 부산으로 집결한다. 온라인 전시와 유튜브 협업도 병행해 인디게임 생태계 확장에 나선다.
부산시는 부산정보산업진흥원, (사)부산인디커넥트페스티벌조직위원회(이하 BIC 조직위)와 함께 14일부터 16일까지 사흘간 부산 해운대구 벡스코 제1전시장 2홀에서 '부산인디커넥트페스티벌 2026(BIC Festival 2026)'을 개최한다고 13일 밝혔다.
2015년 첫 개최 이후 매년 부산에서 열리는 이 행사는 아시아 최대 규모 인디게임 행사로 꼽힌다. 올해 슬로건은 '버프 유어 인디 스피릿(BUFF YOUR INDIE SPIRIT)'으로 참관객과 개발자가 소통하며 인디 스피릿이 발견·연결·성장하는 과정을 강조했다.
올해 접수된 인디게임은 57개국 856개 작품으로 전년보다 44% 늘었다. 이 가운데 42개국 332개 작품이 최종 선정돼 현장에 전시된다. 경쟁부문인 일반부문과 루키부문은 심사위원 22명이 3개월간 심사를 거쳐 전시작을 골랐다.
비경쟁부문인 커넥트픽은 인디게임에 대한 이해를 갖춘 빅커넥터즈 투표를 통해 선정해 게이머와 참관객의 시선을 반영했다.
오프라인 전시·체험행사는 14일부터 16일까지 열리며, 일자별로 '비즈니스 데이'와 '페스티벌 데이'로 구분해 운영한다. 개막일인 14일에는 산업 관계자 간 교류 중심의 '기업(비즈) 매칭'과 게임 산업 흐름을 공유·소통하는 '부산 인디 웨이브 컨퍼런스'가 진행된다.
15일부터 16일 주말 양일간 이어지는 '페스티벌 데이'에는 참관객을 대상으로 한 인디게임 전시와 체험 프로그램이 마련된다. 전시장에서는 무대 행사(이벤트), 행사구역(이벤트존), 기념품 구역(굿즈존), 실시간 방송(라이브 스트리밍) 등 부대행사 구역을 운영하며, 개발자와 참관객의 편의를 위한 휴식 공간과 부산 지역 먹거리 팝업 공간도 함께 운영한다
공식 시상 프로그램인 'BIC 어워즈'는 첫날인 14일 오후 5시 '부산 인디 웨이브 컨퍼런스' 종료 시각에 맞춰 주요 부문 후보작(파이널리스트)을 발표한다. 마지막 날인 16일에 현장 투표 결과 등을 반영해 최종 선정된 작품을 시상하고 폐막식으로 일정을 마무리한다.
올해 BIC 2026은 유튜브(YouTube)와의 전략적 협업을 통해 'YouTube Playables(유튜브플레이어블)' 기반의 인디게임 지식재산권(IP) 확장 사업을 전개하고 인디 생태계의 영토 확장에 나선다.
'YouTube Playables'는 별도의 앱 설치나 다운로드 없이 클릭 한 번으로 게임을 즉시 플레이할 수 있는 서비스다. BIC 조직위는 자체 검증한 5개사 7개 우수 인디게임 작품을 시범 탑재(온보딩)해 세계 이용자의 접근성을 대폭 개선한다.
전재수 부산시장은 "부산이 글로벌 인디게임의 메카로 도약하는 핵심 기반"이라며 "인디게임 창작 생태계 활성화와 세계 시장 진출 지원을 확대하겠다"고 말했다.
한편, BIC 공식 유튜브 채널은 최근 구독자 10만 명을 돌파해 '실버버튼'을 획득하는 등 강력한 대중적 파급력을 입증했다.
ndh4000@newspim.com