부산시, 오페라하우스 답 찾기 나선다…시민·예술인·전문가 한자리에

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 24일 부산오페라하우스 운영방향 토론회를 연다.
- 제작극장화와 지역 예술생태계 활성화 방안을 논의한다.
- 시민 제안을 검토해 향후 운영에 반영하기로 했다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 부산오페라하우스의 운영 방향과 지역 예술 생태계 구축 방안을 놓고 의견 수렴에 나선다.
시는 24일 시청 대강당에서 '부산형 오페라 생태계 구축을 위한 시민토론회'를 개최다고 13일 밝혔다. 토론회는 부산오페라하우스를 단순한 공연장이 아닌 제작극장으로 운영하는 방안을 시민과 함께 논의하기 위해 마련했다.
이 자리에서는 부산시가 '부산오페라하우스 제작극장화를 통한 지역예술생태계 활성화 방안'을 발표한 뒤 시민과 예술인, 전문가가 운영 방향과 지역 예술계 상생 방안을 놓고 토론한다. 이후 질의응답도 진행한다.
토론에는 오재환 전 부산문화재단 대표이사가 좌장을 맡고 양송미 경성대 교수, 박재율 지방분권균형발전 부산시민연대 상임대표, 이승호 전 부산음악협회 회장, 장진규 부산광역시오페라단연합회 회장이 참여한다. 시 문화국장과 클래식부산 대표도 함께해 질문에 답할 예정이다.
시는 이번 토론회에서 나온 시민 질문과 제안 가운데 정책 검토가 필요한 사항을 확인해 향후 운영에 반영할 계획이다. 이후 9월 중 부산시 문화협력위원회를 열고 민선9기 문화예술정책 타운홀미팅도 이어갈 방침이다.
참여 신청은 13일부터 21일까지 클래식부산 누리집에서 받는다. 문의는 클래식부산으로 하면 된다.
ndh4000@newspim.com