갤러리아百, 명품관서 '기어라운지' 프리미엄 홈 오디오 팝업

AI 핵심 요약beta
- 갤러리아백화점이 31일까지 명품관서 기어라운지 팝업을 열었다.
- 키오디오 스피커와 오디지 헤드폰 등 홈 오디오를 선보였다.
- 명품 사운드를 일상에서 즐기게 하려는 취지로 기획했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 갤러리아백화점이 서울 명품관에서 세계적인 오디오 및 악기 브랜드를 소개하는 '기어라운지(GEARLOUNGE)' 프리미엄 홈 오디오 팝업스토어를 8월 31일까지 운영한다.
기어라운지는 키 오디오(Kii Audio), 오스트리안 오디오(Austrian Audio), 헤드(HEDD), 오디지(AUDEZE), 코르그(KORG) 등 최정상급 스튜디오와 아티스트들이 사용하는 오디오 장비를 공급하는 한국 공식 수입사다. 이번 팝업스토어는 소수의 전문가들이 누리던 명품 사운드를 일상 공간에서도 경험할 수 있는 '럭셔리 홈 오디오'를 테마로 기획됐다.
대표적으로 독일 하이엔드 오디오 브랜드 '키 오디오'의 1900만원대 프리미엄 무선 스피커 '키 세븐 시스템(Kii SEVEN System)'을 선보인다. 복잡한 앰프 없이 단 하나의 스피커만으로 완벽한 사운드를 구현하며, 고급스러운 디자인으로 실내 인테리어의 품격을 높여주는 것이 특징이다. 이와 함께 항공우주 기술을 접목한 미국 프리미엄 헤드폰 브랜드 '오디지'의 700만원대 하이엔드 수제작 헤드폰 등 다양한 제품을 만나볼 수 있다.
한화갤러리아 관계자는 "집 안에 차별화된 휴식 공간을 조성하려는 고객들을 위해 이번 팝업을 기획했다"며 "세계적인 아티스트들이 선택한 압도적인 사운드를 경험해 보시길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com