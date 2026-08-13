온라인 '집 덕후' 110만명 모은 LG전자…코엑스서 취향展 연다

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 13일부터 코엑스서 라이프집 첫 단독 페어를 열었다.
- 회원 참여형 마켓과 70개사 전시로 체험형 공간을 꾸몄다.
- 라이프집은 회원 110만명으로 오프라인 접점을 넓혔다.
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회원·70여개 브랜드 참여…스탠바이미2 맥스 등 LG 제품 체험도
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 회원 110만명을 확보한 홈 라이프스타일 커뮤니티 '라이프집(Lifezip)'의 활동 영역을 오프라인으로 넓힌다. 온라인에서 축적한 고객들의 취향과 경험을 실제 공간에서 공유하는 첫 단독 페어를 열고, 가전 판매를 넘어 라이프스타일 전반에서 고객 접점을 확대한다는 전략이다.
LG전자는 13일부터 나흘간 서울 삼성동 코엑스에서 '2026 하우스 아카이브: 홈 디깅 페어'를 개최한다고 밝혔다. 라이프집이 단독으로 여는 첫 홈 라이프스타일 전시로, 지난해 서울 성수동에서 운영한 팝업스토어보다 전시 규모를 2배 이상 키웠다. 총 670평 규모의 전시장은 '쉼', '창작', '관계', '수집', '탐험' 등 5개 테마 공간으로 구성된다.
행사에는 라이프집 회원들도 직접 참여한다. 회원 30여명이 직접 제작하거나 수집한 물건을 판매하는 테이블 마켓을 운영하며, 라이프집과 라이프스타일 철학을 공유하는 약 70개 기업도 가구와 조명, 식물, 문구, 공예 제품 등을 선보인다. LG전자는 전시장 곳곳에 LG 스탠바이미2 맥스, LG 엑스붐 360, LG 퓨리케어 에어로퍼니처, LG 틔운 미니 등을 배치해 제품을 자연스럽게 체험할 수 있도록 했다.
라이프집은 요리와 인테리어, 가드닝, 반려동물, 홈캠핑 등 집에서 즐기는 활동을 공유하는 커뮤니티다. 2022년 450명의 회원으로 시작해 약 3년 만에 회원 수 110만명을 넘어섰으며 월간 활성 이용자 수는 약 30만명에 달한다. 2024년 성수동 첫 팝업스토어를 시작으로 지난해 서울리빙디자인페어 등에 참가하며 오프라인 활동도 확대해왔다.
정재웅 LG전자 고객가치혁신부문장은 "라이프집은 온라인 커뮤니티를 넘어 팝업스토어와 이번 페어까지 다양한 오프라인 활동을 이어가며 고객 접점을 넓혀가고 있다"며 "고객들과 함께 새로운 홈 라이프스타일 문화를 만들어가며 차별화된 고객 경험을 지속 선보일 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com