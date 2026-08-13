민트로켓, '데이브 더 다이버' 모바일 9월 17일 출시

AI 핵심 요약beta
- 민트로켓이 데이브 더 다이버 모바일판을 9월 17일 글로벌 출시했다.
- 중국서 100만 장 넘게 팔린 뒤 앱스토어·구글플레이 사전예약을 받는다.
- 모바일판은 조작·시야를 개선하고 주요 DLC도 함께 제공한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨의 개발 자회사 민트로켓이 '데이브 더 다이버'의 모바일 버전을 9월 17일 글로벌 정식 출시한다.
이 게임은 낮에는 블루홀을 탐험해 해양 생물을 채집하고 밤에는 그 재료로 초밥집을 운영하는 방식으로 진행된다.
모바일 버전은 지난 2월 중국에서 출시된 후 100만 장 이상 판매됐다. 이번 글로벌 출시는 애플 앱스토어와 구글플레이에서 동시에 이뤄지며 현재 양 플랫폼에서 사전 예약을 받고 있다.
민트로켓은 PC·콘솔 버전의 게임성을 모바일 환경에 맞게 조정했다. 자이로 센서를 활용한 기울임 조작으로 초밥집에서 녹차를 따르는 과정을 손으로 체감할 수 있으며 플레이 환경에 따라 조절 가능한 3단계 시야 거리 설정 기능을 추가했다. 어인족 마을에서의 빠른 이동 기능도 지원한다.
모바일 버전 출시와 함께 PC·콘솔 버전의 주요 콘텐츠도 제공된다. 낚시 어드벤처 게임 '드렛지'와의 컬래버 콘텐츠와 DLC '인 더 정글'을 모바일에서도 즐길 수 있다.
본편을 구매한 이용자에게는 '코브라의 보트 스킨', '디지털 아트북', '오리지널 사운드트랙'으로 구성된 '디지털 엑스트라'를 무료로 제공한다.
origin@newspim.com