괴산군립도서관, '책 읽는 괴산' 이끈다…도서 대출 1년 새 32.7% ↑

AI 핵심 요약beta
- 괴산군립도서관이 13일 개관 2년 차에 접어들며 성장세를 보였다
- 올해 월평균 대출권수는 3539권으로 32.7% 늘었다
- 군은 장서 확충과 독서 프로그램으로 문화공간을 키우기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산군립도서관이 개관 2년 차를 맞아 지역 독서문화 확산의 중심으로 자리 잡고 있다.
괴산군은 군립도서관 운영 실적을 분석한 결과 올해 월평균 도서 대출권 수와 대출자 수가 작년보다 큰 폭으로 증가했다고 13일 밝혔다.
올해 7월까지 월평균 대출권 수는 3539권으로 작년 2667권보다 32.7% 늘었다. 월평균 대출자 수도 1469명으로 지난해 1166명보다 25.9% 증가했다.
올해 1~7월 누적 대출 실적은 1만280여명이 2만4770여권을 대출한 것으로 집계됐다. 같은 기간 도서관 누적 방문객은 5만6812명에 달했다.
7월에는 한 달 동안 4054권이 대출되며 올해 월별 최고치를 기록했다. 괴산군은 앞으로도 양질의 장서를 확충하고 다양한 문화·독서 프로그램을 운영해 군립도서관을 지역 대표 문화공간으로 육성할 계획이다.
군 관계자는 "군립도서관이 개관 2년 차에 접어들며 군민들이 애정하는 대표 문화·휴식 공간으로 자리 잡았다"며 "지식 창고이자 삶의 질을 높이는 문화 거점이 될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com