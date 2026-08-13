박지훈, '리플렉트' 앙코르 콘서트…9월 서울서 팬들과 다시 만난다

AI 핵심 요약beta
- 박지훈이 12일 서울 앙코르 콘서트 포스터를 공개했다.
- 이번 공연은 5월 팬콘 리플렉트의 앙코르 무대다.
- 박지훈은 9월 12일과 13일 잠실서 공연한다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 겸 배우 박지훈이 앙코르 콘서트를 앞두고 기대감을 끌어올렸다.
박지훈은 지난 12일 공식 SNS를 통해 '2026 박지훈 아시아 팬콘 '리플렉트(RE:FLECT)' 앙코르 인 서울' 포스터를 공개했다.
공개된 포스터에는 박지훈의 깊은 눈빛과 섬세한 표정이 담겼다. 붉은빛의 강렬한 색감과 질감이 어우러진 이미지가 공연 타이틀 '리플렉트'의 분위기를 표현하며, 이번 앙코르 공연에서 박지훈이 선보일 새로운 모습에 대한 궁금증을 높였다.
이번 공연은 지난 5월 팬들의 뜨거운 호응 속에 막을 내린 팬콘 '리플렉트'의 앙코르 무대다. 앞선 공연을 함께하지 못한 팬들은 물론 더 많은 관객들과 다시 한번 호흡하기 위해 마련됐다.
박지훈은 한층 발전한 무대와 콘셉트 소화력, 특별한 라이브 무대를 통해 팬콘에서 선사했던 감동을 다시 한번 이어갈 예정이다.
앞서 박지훈은 도쿄와 서울을 시작으로 쿠알라룸푸르, 호치민, 하노이, 홍콩, 타이베이, 방콕, 싱가포르, 마카오 등에서 아시아 팬콘 투어를 진행하며 글로벌 팬들과 만났다. 오는 29일에는 자카르타 공연을 통해 투어 열기를 이어간다.
한편 '2026 박지훈 아시아 팬콘 '리플렉트 앙코르 인 서울'은 오는 9월 12일과 13일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 개최된다. 멤버십 선예매는 18일, 일반 예매는 19일 오후 8시 티켓링크를 통해 진행된다.
moonddo00@newspim.com