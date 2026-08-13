朝鲜连续两次未报道弹道导弹试射引外界关注

纽斯频通讯社首尔8月13日电 朝鲜官媒《劳动新闻》13日未报道朝鲜前一天发射短程弹道导弹。这是朝鲜连续第二次在发射弹道导弹后未通过官方媒体报道，韩国有关方面认为这一情况较为罕见。

图为今年7月3日，朝鲜国务委员长金正恩同劳动党和军方干部一道视察新型5000吨级驱逐舰导弹试射。【图片=朝鲜媒体综合】

当天出版的《劳动新闻》头版主要刊登了朝鲜国务委员长金正恩去年在纪念光复80周年活动上的讲话内容，并称"拥戴伟大领袖的人民的尊严和荣耀将永远延续"。

报纸未提及朝鲜12日上午从江原道元山一带向朝鲜半岛东部海域发射弹道导弹一事。这是朝鲜今年以来第11次发射弹道导弹。

此前，朝鲜于8月6日发射一枚弹道导弹后，当天及次日的官方宣传媒体同样未对此进行报道。

韩国一名负责对朝事务的消息人士表示，朝鲜连续两次未公开报道弹道导弹发射情况较为少见。此举是否与不公开导弹具体性能参数和相关影像资料有关，或存在其他背景因素。

该人士同时表示，虽然朝鲜目前未向国内民众公布导弹发射消息，但是否会通过朝中社等对外媒体发布相关报道还有待进一步观察。

韩国联合参谋本部此前表示，韩军于12日上午6时左右探测到朝鲜从江原道元山一带向东部海域发射一枚弹道导弹。韩军初步评估，该导弹飞行距离超过700公里。

分析认为，此次导弹发射发生在韩美"乙支自由护盾"（UFS）联合军演（8月17日至27日）开始前夕，可能具有针对即将举行的联合军演进行示威的意味，也有分析认为其具有向日本发出警告信号的意图。不过，朝鲜尚未公布此次发射的导弹型号和发射目的，韩美双方仍在对相关参数进行分析。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社