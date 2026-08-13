덕혜옹주 삶에 시간여행 더했다…웹툰 '덕혜옹주를 도와줘' 연재

AI 핵심 요약beta
- 카카오웹툰·카카오페이지서 '덕혜옹주를 도와줘' 연재 시작했다.
- 현대 여고생이 1928년으로 가 덕혜옹주를 돕는 판타지다.
- 덕혜옹주·정혜 서사에 시간여행·설화 더해 드라마도 검토 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 대한제국 마지막 황녀 덕혜옹주의 삶을 시간여행 판타지로 재해석한 웹툰 '덕혜옹주를 도와줘'가 카카오웹툰과 카카오페이지에서 독점 연재를 시작했다.
13일 스튜디오하이에 따르면 '덕혜옹주를 도와줘'는 현대의 여고생이 1928년 일본 가쿠슈인 여학교로 시간여행을 떠나 덕혜옹주의 삶을 바꾸기 위해 고군분투하는 이야기를 그린 판타지 드라마다.
작품은 덕혜옹주의 삶에 '만약 누군가 그녀의 곁을 지켰다면 삶이 달라질 수 있었을까'라는 상상력을 더했다. 어린 나이에 일본으로 건너가 생활해야 했던 덕혜옹주의 삶을 중심으로 한국 근대사의 비극을 조명한다.
덕혜옹주의 외동딸 정혜 씨의 이야기도 작품의 주요 소재로 활용됐다. 정혜 씨는 1956년 일본에서 유서를 남기고 실종됐다. 작품은 여기에 '정혜 씨가 어머니를 구하기 위해 과거로 향하려 했다면'이라는 가상의 설정을 더해 시간여행과 영혼, 설화 등을 결합한 이야기를 펼친다.
홍임표 스튜디오하이 대표는 "기성세대들의 누적된 잘못을 떠안은 채 힘겨운 삶을 살아야 했던 덕혜옹주와 그녀를 돕기 위해 고군분투하는 한·일 여고생들의 이야기가 다시 국가 간 갈등과 패권 경쟁이 심화되는 오늘을 살아가는 우리에게도 울림을 줄 수 있기를 바란다"고 말했다.
'덕혜옹주를 도와줘'는 웹툰에 이어 드라마 제작도 검토 중이다. 제작사 하이브미디어코프는 영화 '서울의 봄', '하얼빈', '남산의 부장들' 등을 제작한 바 있다.
스튜디오하이는 향후 웹툰 '실버타운 히어로즈'도 선보일 예정이다. 두 웹툰의 애니메이션 제작도 추진하고 있다.
이와 함께 만화 '열혈강호'의 극장판 애니메이션 프로젝트를 진행하고 있으며, 제작 중인 애니메이션 '러브 버드'(가제)는 2026년 콘텐츠진흥원과 서울산업진흥원의 AI 장편 지원작으로 선정됐다.
taeyi427@newspim.com