진천군, JTX 조기 착공 주민 1만5775명 서명 국토부에 전달

AI 핵심 요약beta
- 진천군이 12일 JTX 조기 착공 서명부를 국토부에 전달했다
- 주민 1만5775명이 참여해 목표의 157%를 달성했다
- 군은 민자적격성 조사 결과 전까지 협력을 강화하겠다 했다
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[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군이 중부권 광역급행철도(JTX) 조기 착공을 촉구하는 주민 1만5775명의 뜻을 국토교통부에 전달하며 사업 추진에 속도를 내고 있다.
진천군은 지난 12일 김윤덕 국토교통부 장관에게 JTX 조기 착공 염원 서명부를 전달하고 사업의 필요성과 조속한 추진을 건의했다고 13일 밝혔다.
이번 서명운동은 지난 3월 9일부터 6월 30일까지 진행됐다. 당초 목표는 1만 명이었지만 최종적으로 1만5775명이 참여해 목표 대비 157%의 참여율을 기록했다. 군은 주민들의 높은 참여가 JTX 조기 착공에 대한 지역사회의 공감대와 추진 의지를 보여주는 것으로 보고 있다.
JTX는 수도권과 진천 등 중부권을 연결하는 광역교통망으로, 수도권 접근성 개선은 물론 기업 투자와 인구 유입, 지역경제 활성화에 기여할 핵심 인프라로 평가된다.
사업 추진의 최대 관문은 현재 진행 중인 민자적격성 조사다. 군은 이르면 올해 12월 말 또는 2027년 초 결과가 나올 것으로 예상하고 있다.
진천군은 조사 결과 발표 전까지 국토부와 관계기관, 노선 통과 지역 지자체 등과 협력체계를 강화하고 사업 필요성과 주민들의 강력한 추진 의지를 지속적으로 전달할 계획이다.
김명식 군수는 "1만5000명이 넘는 주민들이 한마음으로 모아준 서명은 JTX 조기 착공을 바라는 지역사회의 강력한 의지"라며 "민자적격성 조사 통과와 조기 착공을 위해 모든 행정력을 집중하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com