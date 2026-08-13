韩美妆产业海外布局持续多元化 欧美市场成新增长引擎

纽斯频通讯社首尔8月13日电 随着美国和欧洲市场需求持续增长，韩国美妆企业正加快中国市场以外的业务布局，持续多元化。

【插图=AI生成、记者 周钰涵】

国家数据处12日发布的数据显示，今年第二季度韩国化妆品海外直接销售额接近7500亿韩元，同比增长45.9%，欧美市场增速明显快于中国市场。

国家数据处当天发布的《2026年6月网络购物动向》显示，今年第二季度韩国在线海外直接销售额为1.2032万亿韩元，同比增长38.7%。其中，化妆品销售额达到7458亿韩元，同比增长45.9%，占全部海外直接销售额的62.0%。

数据显示，化妆品海外直接销售额由去年同期的5114亿韩元增至7458亿韩元。同期，通过免税店销售的化妆品金额为3239亿韩元，表明超过一半的海外直接销售来自免税店以外渠道。

从地区来看，美国和欧洲市场增长尤为明显。美国市场销售额为3093亿韩元，同比增长56.8%；欧盟市场销售额为426亿韩元，同比增长117.6%；英国市场销售额为215亿韩元，同比增长97.7%。中国市场销售额仍居首位，为4490亿韩元，但同比增幅为25.5%，低于欧美市场。

按海外直接销售额占比计算，中国市场占37.3%，美国占25.7%，日本占20.4%，东盟占5.9%，欧盟占3.5%，英国占1.8%。业内认为，中国仍是韩国美妆产品最大的海外市场，但欧美市场正成为新的增长引擎。

韩国主要化妆品企业的业绩也反映这一趋势。爱茉莉太平洋第二季度海外业务销售额同比增长28%，其中中国市场销售额下降6.2%，而美洲市场增长56.5%，欧洲、中东和非洲（EMEA）市场增长63.3%。

LG生活健康第二季度北美市场销售额同比增长47.3%，达到2058亿韩元，首次超过中国市场销售额。同期，中国市场销售额同比下降5.0%，为1760亿韩元。这也是LG生活健康设立独立法人以来，北美市场销售额首次超过中国市场。第二季度公司海外销售额达5845亿韩元，同比增长12.6%，占总销售额的35%。

韩国美容科技企业APR在欧美市场增长更加迅速。第二季度，公司海外销售额超过7000亿韩元，占总销售额的92%。其中，北美和欧洲市场销售额占比由去年同期的40%提高至68%。北美市场销售额达3763亿韩元，同比增长264.6%；欧洲市场销售额达1451亿韩元，同比增长380.3%。公司正持续扩大在英国、法国、德国、意大利、西班牙等市场通过亚马逊、TikTok Shop等渠道的销售，并积极进入塔吉特、沃尔玛等线下零售网络。

美妆行业人士表示，欧美市场对护肤产品及兼具大众消费和品质形象的中端产品需求持续增长，而韩国美妆产品凭借功能性和价格竞争力不断扩大市场份额。目前，韩国品牌正逐步形成"先通过亚马逊、TikTok Shop等线上平台打开市场，再进入沃尔玛、塔吉特、开市客、丝芙兰等线下渠道"的海外拓展模式，预计未来欧美市场销售占比还将进一步提升。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社