韩KOTRA携手京东 助推韩国消费品扩大对华出口

纽斯频通讯社世宗8月13日电 韩国贸易投资振兴公社（KOTRA）12日表示，已与中国电商平台京东加强合作，通过拓展大型电商平台直营采购渠道，进一步推动韩国消费品扩大对华出口。

京东韩国与优秀消费品企业签约仪式现场。【图片=KOTRA提供】

据KOTRA介绍，当天在首尔总部举办了"京东商城直营采购入驻说明及洽谈会"，邀请京东采购团队与韩国企业开展对接。

京东今年6月18日在韩国设立专业采购法人，以扩大韩国消费品采购规模。KOTRA表示，在继续支持韩国企业通过中国本地供应商开展出口的同时，将进一步支持京东等大型线上零售平台直接采购韩国产品的"直营采购"模式。

活动期间，京东与9家韩国消费品企业签署了总金额约150万美元、计划于年内执行的产品进口合同。

数据显示，今年上半年，韩国化妆品、食品、服装服饰、生活用品和医药产品五大消费品对华出口额达34.4亿美元，较去年同期的31.6亿美元增长8.7%。

与此同时，中国消费市场线上化程度持续提高。商品和服务网络零售占社会零售总额的比重已由2020年的30%提升至今年年上半年超过44%。

当天共有约200家韩国消费品企业参加活动。其中，经KOTRA与京东共同筛选的54家企业，与京东各品类采购经理（MD）进行了54场一对一采购洽谈。

KOTRA表示，京东未来将进一步扩大京东商城"K-消费品专区"规模，并与KOTRA持续发掘具有入驻潜力的韩国企业。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社