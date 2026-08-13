전국 광역 단체장 8월 13일 일정

AI 핵심 요약beta
- 전북지사 이원택은 9일 전북현대모터스 창업캠프에 참석했다.
- 이원택은 같은 날 글로벌 축제 한마당도 진행했다.
- 이원택은 도·시군 상생발전 정책 라운딩도 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲이원택 전북지사
-전북현대모터스-전북권 대학연합 창업 프로젝트 캠프 (11:00전주 시그니처호텔)
-글로벌 축제 한마당 (13:00 전주실내체육관)
-도민주권 대전환 도-시군 상생발전 정책 라운딩 (14:40 정읍JB아우름캠퍼스)
▲우상호 강원도지사
-2026년 강원중소기업인대회(11:00 춘천 스카이컨벤션)
▲신용한 충북지사
-전국기능경기대회 충북선수단 출정식(09:30 여는마당)
-도-야마나시현 청소년 국제교류단 접견(13:45 여는마당)
-도-산림청-한국수목원정원관리원 업무협약(15:00 여는마당)
-LG화학 가족돌봄청소년 후원금 전달식(16:15 여는마당)
-독립유공자 후손 위문(17:00 청주)
▲전재수 부산시장
-해양수도권 조성 및 공동투자유치 상생협약 체결(16:30 코모도호텔)
▲박완수 경남지사
-경남 CBS 크리스천 리더스 포럼(7:00 문성대학교 경상관 대회의실)
▲민형배 전남광주특별시장
- 일본군위안부 피해자 기림의날 기념행사(17:00 전일빌딩245)
▲이철우 경북도지사
- 대한건설협회 경상북도회 장학금 전달식(11:00 접견실)
▲추경호 대구광역시장
-제3차 비상경제대책회의(09:10 대한건설협회 회의실)
▲추미애 도지사
- 통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
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