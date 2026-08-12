[프로야구] 이번엔 잉어킹이다…롯데, 포켓몬과 색다른 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 롯데가 30일 사직야구장서 잉어킹 이벤트를 연다.
- 광장 배너·포토존과 잉어킹 데이를 함께 운영했다.
- 유니폼·굿즈 출시로 팬 참여 행사를 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=롯데가 포켓몬 잉어킹을 초대한다. 메타몽, 피카츄에 이어 또 다른 포켓몬이 부산 사직야구장을 방문한다.
롯데는 "오는 30일부터 다음달 6일까지 사직야구장에서 포켓몬 잉어킹과 연계한 특별 이벤트를 선보인다"고 12일 밝혔다.
해당 행사기간 동안 사직야구장 광장에 잉어킹 테마의 가로등 배너와 피카츄 에어벌룬을 설치하며, 팬들을 위한 특별 포토존도 함께 운영한다.
오는 30일에는 '잉어킹 데이'를 열어 잉어킹 테마로 입장 티켓을 제작하며, 관중 전원에게 잉어킹 모자를 제공한다. 경기 전 광장에서는 초대형 피카츄 에어벌룬을 만나볼 수 있으며, 잉어킹 콜라보 유니폼을 착용한 피카츄가 그리팅 행사를 진행한다. 아울러 포켓몬태그스타 미니게임 존을 운영하여 참여 팬에게 스페셜태그 피카츄와 콜라보 스티커를 증정한다.
이날 경기 중에는 포켓몬 퀴즈를 비롯한 다양한 경품 이벤트가 준비되어 있으며, 응원단은 잉어킹 콜라보 유니폼을 입고 선수단을 응원할 예정이다.
한편, 오는 28일부터 잉어킹 유니폼과 짝짝이, 파우치, 키링 등 다양한 굿즈 라인업을 출시할 예정이다. 이번 상품에 대한 자세한 정보는 구단 공식 상품 채널을 통해 확인할 수 있다.
willowdy@newspim.com