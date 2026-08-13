[오늘날씨] 내륙 곳곳 소나기…아침 최저 19도·한낮 24도

AI 핵심 요약beta
- 13일 전국 대체로 흐리고 소나기 내렸다
- 강원 영동·경상 해안엔 굵은 비가 왔다
- 최고기온 34도, 내륙 곳곳 소나기였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 목요일인 13일은 전국이 가끔 구름이 많고 내륙 곳곳에서 소나기가 내릴 전망이다. 낮 최고기온은 34도로 예상된다.
기상청에 따르면 이날 우리나라는 강원 영동과 경상권 해안을 중심으로 굵은 비가 내리는 한편 내륙 곳곳으로도 요란한 소나기가 지나가겠다.
오후부터 밤 사이에는 충청권내륙과 남부내륙(전남내륙 제외) 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 오전까지는 부산·울산과 제주도 곳에 따라 0.1mm 미만의 빗방울이 날리겠다.
소나기에 의한 예상 강수량은 대전·세종·충남내륙, 충북 5~20mm다. 전북동부는 5~20mm, 경남중·서부내륙와 대구·경북내륙은 5~40mm로 예상된다.
아침 최저기온은 19~24도로 예상된다. ▲서울 23도 ▲인천 23도 ▲수원 23도 ▲춘천 21도 ▲강릉 23도 ▲청주 22도 ▲대전 21도 ▲전주 22도 ▲광주 23도 ▲대구 23도 ▲부산 23도 ▲울산 23도 ▲포항 24도 ▲제주 24도다.
낮 최고기온은 27~34도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 33도 ▲춘천 31도 ▲강릉 27도 ▲청주 33도 ▲대전 32도 ▲전주 33도 ▲광주 34도 ▲대구 34도 ▲부산 31도 ▲울산 31도 ▲포항 30도 ▲제주 31도다.
calebcao@newspim.com