전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.13 (목) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

폭염 피해 확산에도 먹거리 수급 '안정'…정부, 추석 앞두고 총력 대응

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부는 13일 폭염·가뭄 수급대책을 발표했다
  • 농작물 피해는 있지만 배추·무 수급은 안정적이다
  • 돼지·가금·양식어류 피해도 영향은 제한적이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

부총리 주재 민생물가특별관리 관계장관회의
돼지 5만·가금 94만·양식어류 183만 폐사
수산물 할인 300억…재난지원금 332억 투입

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 폭염과 가뭄, 고수온으로 농작물과 가축, 양식어류 피해가 전국 곳곳에서 발생하고 있지만 아직 농축수산물 가격과 수급에 미치는 영향은 제한적인 것으로 나타났다. 정부는 폭염이 장기화하면 생산량 감소와 가격 변동으로 이어질 가능성이 있다고 보고 생육 관리와 공급 확대, 할인 지원 등을 통해 추석을 앞둔 먹거리 수급 안정에 주력하기로 했다.

정부는 13일 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 열린 '비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의 겸 민생물가 특별관리 관계장관 TF'에서 이같은 내용을 담은 '폭염·가뭄 등 대비 농축수산물 가격·수급 안정방안'을 발표했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 6일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부 회의 겸 경제구조혁신 관계장관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

◆ 농작물 피해 확산에도 작황 양호…배추·무 수급 안정

정부에 따르면 농산물은 경남과 전남을 중심으로 일소와 생육 저하 등의 피해가 발생했다. 피해 면적은 단감 1125.7헥타르(㏊)와 벼 572.5㏊, 콩 38㏊, 배 33.3㏊, 깨 21.7㏊, 고추 19.6㏊ 등이다.

다만 채소류 작황은 대체로 지난해보다 양호하다. 여름 노지채소인 배추와 무의 주산지인 강원 평창·강릉·태백 등에는 지난 8~10일 적정 수준의 비가 내리고, 최고기온도 25도 이하로 낮아지면서 작황에 특별한 변동이 없는 것으로 파악됐다.

과수도 일부 지역에서 일소 피해가 발생했지만 전반적인 생육 상황은 양호하다. 한국농촌경제연구원(KREI)은 올해 사과 생산량을 48만7000톤(t)으로 전망했다. 지난해 44만8000t과 평년 47만5000t보다 많다. 배는 20만t, 단감은 9만6000t으로 각각 지난해와 평년 생산량을 웃돌 것으로 예상된다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.08.12 rang@newspim.com

시설·과채류도 현재까지 폭염에 따른 특별한 피해가 발생하지 않았다. 8월 재배면적은 전년 동월과 비교해 ▲토마토 1.8% ▲수박 3.2% ▲오이 2.8% ▲애호박 3.4% 각각 늘어나는 등 출하도 안정적인 상황이다.

정부는 농작물 생육과 피해 상황을 상시 점검하면서 약제·영양제 살포와 긴급 용수 공급을 추진하고 있다. 배추·무와 과수, 과채류에 총 22억원 규모의 약제·영양제를 할인 공급하고 3억6000만원 규모의 차광도포제도 지원한다.

미세살수장치와 햇빛차광막 등 재해예방시설은 올해 3786농가에 설치를 지원한다. 필요하면 지방정부와 농협, 주산지협의체 등과 협력해 급수차량과 공용물백도 투입할 예정이다.

◆ 돼지 5만·가금 94만 폐사…전체 사육량 영향은 제한적

축산 분야에서는 폭염으로 지난 7일까지 돼지 5만4299마리와 가금 94만4234마리가 폐사한 것으로 집계됐다. 다만 피해 규모는 전년 동월보다 61% 감소했다.

전체 사육 마릿수와 비교하면 돼지 피해는 0.4%, 육계는 0.6%, 산란계는 0.08% 수준이다. 정부는 현재까지 폭염 피해가 축산물 수급에 미치는 영향은 미미한 것으로 평가했다. 다만 폭염이 지속되면 공급량이 변동할 가능성이 있다고 보고 있다.

돼지고기는 여름철 도축 공급량이 지난해와 비슷한 가운데 도매시장 상장 물량 확대 등에 따라 도매가격이 안정세를 보이고 있다. 소비자가격 상승 폭도 둔화 추세다.

육계는 종란 수입 등에 힘입어 도축 공급량이 늘어나고 있다. 계란 역시 입식 증가와 수입으로 공급량이 확대돼 가격이 하락할 것으로 전망된다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.08.12 rang@newspim.com

정부는 '축산재해대응반'을 가동하고, 지방정부·농축협 방역차량 550대와 소방청 지원을 활용해 축사 온도를 낮추는 '찾아가는 살수 지원'을 실시하고 있다. 당초 신청 농가 576호를 대상으로 하던 지원도 취약 농가를 발굴하는 방식으로 강화해 1만8978호를 집중 관리한다.

고온스트레스 완화제와 열차단도포제, 냉방장비 등의 지원도 확대한다. 정부는 지난 6월 민생물가안정대책을 통해 국비 41억원을 추가 확보했으며 현재 지원계획의 91.4%를 완료했다.

◆ 양식어류 183만마리 폐사…수산물 할인에 300억 투입

수산 분야에서도 고수온 피해가 확산하고 있다. 지난 10일 기준 전국 35개 해역 가운데 31개 해역에 28도 이상 고수온 특보가 발령됐다. 고수온 위기경보는 '심각Ⅰ' 단계다.

양식어류 폐사는 183만마리로 전체 양식어류의 0.5% 수준이다. 지난해 7월과 비교해 부산·울산·경남과 광주·전남 지역 평균 강수량이 64.7% 감소한 가운데, 폭염까지 겹치면서 동·남해역 수온이 빠르게 상승한 영향이다.

다만 폐사 물량 가운데 시장에 출하할 수 있는 크기의 광어와 우럭 비중은 약 10%에 그쳐 현재까지 수산물 수급과 물가에 미치는 영향은 제한적인 것으로 정부는 판단했다.

8월 광어 소매가격은 킬로그램(㎏)당 3만7950원으로 전월보다 0.02% 하락했다. 우럭은 ㎏당 3만7430원으로 0.3% 떨어져 고수온 '심각Ⅰ' 발령 전후에도 보합세를 유지하고 있다.

출하 가능한 양성 물량도 비교적 안정적이다. 지난 6월 기준 1㎏ 이상 광어는 1148만마리로 전년 동월보다 0.8% 감소했지만, 500g 이상 우럭은 272만마리로 27.7% 증가했다.

[AI 일러스트=김기랑 기자] 2026.08.12 rang@newspim.com

다만 8~9월 표층수온이 평년보다 약 1도 안팎 높을 것으로 전망돼 고수온 피해가 확산할 경우 가격 변동 가능성은 남아 있다. 특히 8월에는 평년보다 동해와 서해 수온이 각각 1.3도, 남해는 1.5도 높을 것으로 예상된다.

정부는 고수온에 취약한 수산물의 조기 출하를 유도하기 위해 할인 지원 예산을 총 300억원으로 확대했다. 광어와 우럭, 전복 등을 대상으로 최대 50% 할인하는 '대한민국 수산대전-고수온 특별전' 기간도 기존보다 4주 늘려 오는 23일까지 진행한다.

이에 따라 7월 다섯째 주까지 조기 출하 물량은 2만3149t으로 지난해보다 12.3% 증가했다. 고수온 특보 해역에서는 사육 밀도를 낮추기 위한 긴급 방류도 추진한다. 우럭은 지난 10일까지 32만마리를 방류했다.

정부는 올해 전체 방류 규모를 2380만마리로 확대할 계획이다. 지난해 1154만6000마리의 약 2배 수준이다.

피해 어가의 경영 안정을 위한 지원도 강화한다. 양식 재해보험은 피해 원인이 확인되면 30일 이내 추정 보험금의 50%를 먼저 지급한다. 복구 재난지원금은 올해 332억원으로 전년 동월보다 153% 확대하고, 1차 복구비를 추석 전에 지급할 계획이다.

복구비 지원 기준도 기존 '거주' 단위에서 '생계' 단위로 확대한다. 이에 따라 한 주소지에서 2개 경영체가 운영되는 경우 지원 한도가 기존 5000만원에서 1억원으로 늘어난다. 넙치와 우럭 등 18개 품목은 복구 단가를 인상하고, 김 종자 등 7개 품목은 새로 지원 대상에 포함한다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.01.08 plum@newspim.com

rang@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
美 7월 소비자물가 3.4%로 둔화 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 7월 소비자물가 상승세가 시장 예상에 부합하며 완만한 흐름을 보였다. 올해 초 중동 분쟁에 따른 에너지 가격 급등으로 커졌던 인플레이션 압력이 다소 진정되고 있다는 신호로 해석되면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 추가 금리 인상 가능성도 낮아졌다. 미 노동부 노동통계국(BLS)은 12일(현지시간) 7월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.1% 상승했다고 밝혔다. 6월에는 0.4% 하락해 6년 만에 처음으로 월간 기준 하락세를 기록했다. 전년 대비 CPI 상승률은 3.4%로 6월의 3.5%에서 둔화했다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.2% 상승했다. 6월에는 보합이었다. 전년 대비 근원 CPI 상승률 역시 2.6%에서 2.5%로 낮아졌다. 헤드라인과 근원 CPI의 전월 대비 상승률은 모두 로이터와 다우존스가 집계한 시장 전망치에 부합했다. 미국 여성이 생활용품점 '달러트리'에서 식료품을 구입하고 있다. 2018.08.30 [사진=블룸버그] 물가 상승률은 여전히 연준의 목표치인 2%를 웃돌고 있지만, 6월에 이어 7월에도 월간 물가 흐름이 비교적 안정적으로 나타나면서 올해 초 에너지 가격 급등으로 촉발됐던 인플레이션 압력이 완화되고 있다는 평가가 나온다. 연준은 공식 물가 목표를 판단할 때 CPI보다 개인소비지출(PCE) 물가지수를 더 중시한다. ◆ CPI 예상 부합…9월 금리 인상 확률 42%로 하락 이번 CPI는 지난주 발표된 미국 고용보고서에서 예상 밖의 일자리 감소가 확인된 직후 나온 것이어서 연준의 향후 통화정책에 대한 시장의 관심이 더욱 컸다. CPI 발표 전 CME 페드워치에 반영된 연준의 9월 금리 인상 가능성은 약 46%였다. 지표 발표 이후에는 42%로 떨어졌다. 금융시장도 즉각 반응했다. 미국 주가지수 선물은 상승폭을 확대했고 미 국채 수익률은 전 구간에서 하락했다. 7월 물가와 고용이 모두 비교적 완만하게 나타나면서 연준이 당장 추가 금리 인상에 나서야 할 필요성이 줄었다는 기대가 반영된 것으로 풀이된다. 연준은 지난달 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리인 연방기금금리 목표 범위를 3.50~3.75%로 동결했다. 다음 FOMC는 9월 15~16일 열린다. 다만 연준 정책위원들은 9월 회의에 앞서 8월 CPI와 고용보고서를 추가로 확인할 수 있다. 이코노미스트들은 최근 국제유가가 다시 상승한 만큼 8월에는 소비자물가 상승세가 다소 빨라질 가능성이 있다고 보고 있다. 계절적 왜곡 요인이 사라지면서 고용 증가세도 반등할 것으로 전망된다. ◆ 에너지 가격 1.5%↓…주거비가 CPI 상승분 3분의 2 세부 항목에서는 에너지 가격 하락이 전체 물가 상승을 억제했다. 7월 에너지 가격은 전월 대비 1.5% 떨어졌다. 6월 5.7% 급락한 데 이어 두 달 연속 하락했다. 다만 앞선 몇 달간 국제유가가 크게 오른 영향으로 전년 대비로는 여전히 14.7% 상승한 상태다. 이란에 대한 공격이 시작된 직후인 지난 3월에는 에너지 가격이 한 달 만에 10.9% 급등했다. 식품 가격과 주거비는 각각 전월 대비 0.1% 상승했다. 특히 주거비는 그동안 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 웃돌게 만든 주요 요인 가운데 하나다. 7월 주거비 상승폭 자체는 크지 않았지만 전체 헤드라인 CPI 상승분의 약 3분의 2를 차지했다고 BLS는 설명했다. 신차 가격은 전월 대비 0.1%, 중고차와 트럭 가격은 0.4% 상승했다. 의료비는 0.4% 올랐고 항공료는 2.2% 뛰었다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 이미지화 한 일러스트 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 유가 재상승은 변수…8월 물가 다시 뛸 가능성 시장에서는 7월 CPI가 금리 인상 우려를 낮췄지만 인플레이션 위험이 완전히 사라진 것은 아니라는 지적도 나온다. 중동 분쟁으로 국제유가가 다시 상승하고 있기 때문이다. 미국이 원유 순수출국인 데다 그동안 석유 재고를 줄이면서 유가 급등이 경제에 미치는 충격을 일부 흡수했지만, 일부 이코노미스트들은 이런 상황이 무기한 지속되기는 어렵다고 지적했다. 미국을 비롯한 주요국이 결국 줄어든 석유 재고를 다시 채워야 하는 만큼 원유 수요가 늘어나면서 국제유가가 높은 수준을 유지할 가능성이 있다는 것이다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 이번 주 공개된 인터뷰에서 이란을 "교활한 협상가들"이라고 비난하며 대이란 군사 대응 가능성을 열어뒀다. 중동 정세가 다시 악화해 국제유가가 추가 상승할 경우 8월 이후 미국 물가에도 다시 상승 압력이 가해질 수 있다. 7월의 완만한 물가 상승은 연준의 추가 금리 인상 우려를 낮췄지만 미국 소비자들의 부담이 크게 줄었다고 보기는 어렵다. 물가 수준 자체가 여전히 높은 데다 임금 상승세가 물가를 충분히 따라가지 못하고 있기 때문이다. 높은 생활비는 트럼프 대통령에 대한 미국인들의 평가에도 부담으로 작용하고 있으며, 오는 11월 미 의회의 향후 2년간 주도권을 결정할 중간선거에서도 주요 쟁점이 될 전망이다. koinwon@newspim.com 2026-08-12 22:07
사진
LA 레이커스, 120억 달러에 팔려 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 벤처캐피털 스라이브캐피털을 이끄는 조슈아 쿠슈너와 밥 아이거 전 월트디즈니컴퍼니 최고경영자(CEO)가 미국 프로농구(NBA) 로스앤젤레스(LA) 레이커스를 120억 달러(약 17조 원)에 인수한다. 스포츠 구단 거래로는 사상 최고가다. 12일(현지시간) 로이터통신과 ESPN 등 주요 외신에 따르면 두 사람은 마크 월터로부터 경영권 지분을 넘겨받는다. 월터는 지난해 10월 버스 가문으로부터 100억 달러에 이 지분을 사들였다. 버스 가문은 1979년 제리 버스가 구단을 인수한 뒤 46년간 레이커스를 소유해 왔다. 딸 지니 버스가 아버지 사후 운영을 맡아오다 지난해 월터에게 경영권을 넘겼다. 이번 거래는 NBA 이사회 승인을 거쳐야 확정된다. 레이커스의 몸값은 빠르게 상승했다. 이번 거래가 마무리되면 월터가 100억 달러에 사들인 지 채 1년도 지나지 않아 20% 오른 가격에 손바뀜이 이뤄지는 셈이다. 쿠슈너와 아이거는 성명에서 "평생 NBA 팬으로서 세계에서 가장 상징적인 구단 가운데 하나인 LA 레이커스를 맡게 돼 큰 영광"이라며 "제리와 지니 버스의 리더십과 비전에 큰 존경을 표한다"고 밝혔다. 이어 "우리는 그 토대를 이어받아 최고 수준에서 경쟁하고, 이 특별한 팀과 팬들, 그리고 LA를 위해 헌신하겠다"고 덧붙였다. 월터는 "레이커스를 소유한 것은 내 인생의 큰 영광 중 하나였다"며 "특별한 투자였지만 내가 간직할 것은 커뮤니티와 팬들, 그리고 이 팀을 가족처럼 대하는 도시"라고 강조했다. 이어 "레이커스는 로스앤젤레스의 것이며 최고의 순간은 아직 오지 않았다고 확신한다"고 했다. 쿠슈너는 스라이브캐피털 창업자로, 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너의 동생이다. 아이거는 미국 여자프로축구(NWSL) 엔젤시티FC의 과반 지분을 인수한 바 있다. 지분을 넘기는 월터도 스포츠 업계에서 이름난 큰손이다. 복합지주회사 TWG글로벌을 이끄는 그는 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 첼시와 여자프로하키리그(PWHL)에도 투자하고 있다. 2026 NBA 플레이오프에서 슛을 시도하는 LA 레이커스의 르브론 제임스. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.08.12 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-08-13 00:25

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동