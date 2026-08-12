예체능 전문대 총장들 "취업률 산정 바꾸고 K-콘텐츠 특화 지원 신설해야"

프리랜서 많은 예체능 특성 반영…취업지표 개선 요구

전공심화 규제 완화·연 10억~20억원 특화사업 건의

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 예체능계열 전문대학 총장들이 K-콘텐츠 산업을 이끌 실무인재 양성을 위해 현행 취업률 산정 방식을 개선하고 예체능 분야에 특화된 재정지원사업을 신설해야 한다고 정부에 건의하기로 했다.

한국전문대학교육협의회는 예체능계열 전문대학 총장단과 지난 11일 전문대교협에서 간담회를 열고 예체능계열 전문대학이 직면한 제도·재정적 현안과 지원 확대 방안을 논의했다고 12일 밝혔다.

전문대교협과 예체능계열 전문대학 총장단 간담회 모습. [사진=전문대교협]

이번 간담회에는 동아방송예술대학교와 백제예술대학교, 서울예술대학교, 용인예술과학대학교, 한국골프과학기술대학교, 한국영상대학교 등의 총장들이 참석했다.

총장단이 가장 시급한 개선 과제로 꼽은 것은 취업률 산정 방식이다. 현재 건강보험 직장가입자를 중심으로 취업률을 집계하고 있어 프리랜서나 프로젝트 단위 활동이 많은 예체능계열 졸업자의 실제 취업·경제활동 실적이 충분히 반영되지 못한다는 주장이다.

이에 대학들은 건강보험 가입 취업률의 반영 비중을 50% 수준으로 낮추는 대신 저작권 등록과 공모전 입상, 전시 실적 등 예술·디자인 분야의 특성을 보여줄 수 있는 지표를 추가할 것을 제안했다. 프리랜서 활동을 취업으로 인정할 수 있는 증빙자료 범위도 확대하고 혁신지원사업 등 정부 재정지원사업 평가에서 취업률이 차지하는 비중을 완화해야 한다고 요구했다.

학사학위 전공심화과정과 전문기술석사과정에 적용되는 규제 완화 요구도 나왔다. 현재 신입생 입학정원의 20%로 제한된 전공심화과정 정원을 늘리고 정원 산정 기준도 입학정원에서 편제정원으로 변경해 대학별 여건에 따라 운영할 수 있도록 해야 한다는 것이다.

전문학사 모집정원의 20%로 제한된 관련 규제도 교육 수요를 충분히 반영하지 못한다며 개선을 요청했다. 전문기술석사과정 입학에 필요한 '2년 재직 경력' 요건 역시 폐지해야 한다고 제안했다.

예체능계열을 별도로 지원하는 재정지원사업을 마련해야 한다는 주장도 제기됐다. 대학들은 교육과정과 실습 인프라를 디지털·하이테크 기반으로 전환하는 '미래 융합형 K-크리에이티브 선도대학 육성사업(K-ART Tech Project)'을 제안했다.

특히 예술·디자인·미디어·콘텐츠계열 학과 비중이 70% 이상인 전문대학을 대상으로 대학당 연간 10억~20억원 규모의 별도 지원사업을 신설해 줄 것을 요청했다. 특성화 사업을 '전환형'과 '고도화형'으로 구분하고 고도화형 대학에는 3+2년의 안정적인 지원 기간을 보장하는 방안도 제시했다.

1대1 실기지도와 팀 프로젝트가 많은 예체능·콘텐츠계열의 교육 특성을 감안해 정부 재정지원사업 배분 과정에서 '예체능계열 가중치'를 도입해야 한다는 의견도 나왔다. 실기 비중이 50% 이상인 학과에는 교수 1인당 학생 수 기준을 별도로 마련해 10~20명 수준으로 적용하는 방안도 건의했다.

아울러 현행 5대 신산업 중심 지원체계와 공업·보건계열 중심으로 설계된 재정지원 평가 지표를 손질해 문화산업과 예체능계열의 교육환경을 보다 적극적으로 반영해야 한다고 주장했다.

간담회에 참석한 한 총장은 "예체능 전문대학은 K-콘텐츠 산업의 실무 인재를 안정적으로 공급하는 핵심 축임에도 공학·보건 중심의 재정지원 체계 속에서 구조적인 불이익을 받아왔다"며 "이번 간담회를 통해 마련된 공동 건의안이 실질적인 정책 개선으로 이어져 예체능 전문대학이 K-콘텐츠 산업의 글로벌 인재 양성을 선도할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

총장단은 공동 건의안을 토대로 취업률 지표 개선과 예체능 조정계수 도입, 전공심화과정 정원 규제 완화, 예술·디자인·미디어·콘텐츠계열 전문대학 지원사업 신설 등을 위한 예산 확보와 관계 부처 협의를 단계적으로 추진할 계획이다.

jane94@newspim.com