전남광주시, 반도체 메가프로젝트 '전력공급 업무협약' 체결

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 12일 반도체 전력공급 협약을 체결했다.
- 기후부·한전·삼성·SK하이닉스가 전력 인허가와 비용을 맡았다.
- 호남권 산단에 2029년부터 3GW, 2단계로 6GW 이상 공급했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시는 12일 서울 한국전력공사 경인건설본부에서 '호남권·용인 반도체 메가프로젝트 전력공급 협약'을 체결했다고 밝혔다.
이날 협약에는 전남광주통합특별시, 기후에너지환경부, 한국전력공사, 삼성전자, SK하이닉스가 참여했다. 지난 6월 발표한 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'의 핵심 과제인 전력공급을 위한 이행 기반이 마련됐다.
전남광주시는 전력 공급 설비 구축에 필요한 인허가 관련해 신속한 처리를 뒷받침한다. 기후에너지환경부는 전력 공급 정책을 총괄하고, 한전은 전력공급설비 구축 등 사업 시행을 담당한다. 기업은 비용 분담과 전력 사용을 약속했다.
호남권 반도체 산단은 6GW 이상 규모의 전력 수요가 발생할 것으로 예상된다. 기업이 필요로 하는 시점을 고려해 오는 2029년부터 1단계로 초기 전력공급설비를 통해 약 3GW를 공급하고 이후 2단계 추가 설비 구축으로 누적 6GW 이상의 전력을 공급할 계획이다.
공급선로는 1단계로 신장성-신광주 선로에서 분기해 산단으로 연결하는 선로를 구축하고 2단계 선로는 세부 기술 검토와 함께 기업, 관계기관 등의 협의를 거쳐 구체화할 계획이다.
변전소는 1단계로 산단 내 1개 변전소를 구축하고, 2단계로 1개 변전소를 추가 구축하기로 했다. 1단계 전력공급설비 비용은 공공과 민간이 사용 비중에 따라 분담하며 민간 분담금 일부는 '반도체특별법'에 따라 관계부처 협의를 거쳐 국가재정의 지원방안을 추진할 예정이다.
민형배 전남광주통합특별시장은 "오늘 전력공급 협약을 통해 반도체 속도전을 넘어 전격전의 첫 단추를 끼우게 됐다"며 "특별시와 정부, 한전, 기업은 한 팀으로 대한민국 반도체 산업의 새로운 지평을 전남광주에서 힘차게 열어가겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com