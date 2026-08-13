서울학생 15명 독립기념관서 '독립정신' 배운다…학교생활 실천으로 연결

서울시교육청-독립기념관 독립운동사 교육 협약

학생대표 722명 뜻 모아 '독립정신 계승 선언'

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 광복 81주년을 맞아 독립운동의 역사와 가치를 학생들의 학교생활 속 실천으로 연결하는 '2026 독립운동 역사캠프'를 운영한다고 13일 밝혔다. 캠프는 오는 14일 천안 독립기념관에서 서울학생참여위원회 소속 중·고등학생 15명이 참여한 가운데 진행된다.

이번 행사는 학생들이 전시 자료와 사료를 통해 독립운동의 의미를 살펴보고 독립운동가들이 지켜낸 자유와 민주주의의 가치를 오늘날 학교생활에서 어떻게 실천할 수 있을지 고민하도록 마련됐다.

서울 용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

학생들은 오전 정근식 서울시교육감과 함께 조선총독부 철거부재 전시공원과 독립기념관 제6전시관 '새로운 나라'를 둘러본다. 이어 추모의 자리에서 참배와 헌화를 진행한다. 오후에는 '독립정신 탐험대'로 제3~5전시관을 돌며 조별 미션을 수행한다.

전시물과 사료를 토대로 '참여와 연대' '자유와 평화' '용기와 책임' '국민주권과 민주공화' 등의 가치를 탐구한다. 학교에서 발생하는 갈등을 평화적으로 해결하는 방법과 학생대표가 의사결정을 할 때 고려해야 할 기준 등도 토론한다.

학생들은 사전교육 과정에서 독립기념관 디지털·가상현실(VR) 전시관을 둘러보고 조별 논의를 거쳐 '서울학생 독립정신 계승 선언'을 작성했다. 캠프 당일에는 서울지역 중·고교 학생회 대표 722명의 뜻을 대표해 선언문을 낭독한다. 선언문에는 독립운동의 역사와 희생을 올바르게 배우고 자유·평화·민주주의를 계승하며 차별과 부당함에 침묵하지 않겠다는 내용 등이 담겼다.

서울시교육청과 독립기념관은 이날 독립운동사 교육 활성화를 위한 업무협약도 체결한다. 두 기관은 학교에서 활용할 수 있는 독립운동사 교육 콘텐츠를 공동 개발·운영하고 학생과 교직원의 교육 프로그램 참여를 확대할 계획이다. 교육·전시·연구 분야 협력과 인프라 및 인적 자원 교류도 추진한다.

캠프에서 마련된 선언문과 학생들의 실천 약속은 학생참여위원회 네트워크를 통해 각 학교와 공유한다. 서울시교육청은 이를 학생회 중심의 실천 캠페인으로 이어갈 수 있도록 지원할 방침이다.

서울학생참여위원회 부의장 홍서준 단국대학교사범대학부속고 2학년 학생은 "독립운동이 과거에 멈춘 역사가 아니라 오늘날 우리가 학교에서 부당함에 목소리를 내고 연대하는 학생자치의 뿌리임을 생각해 보는 시간이 되기를 바란다"며 "학교로 돌아가 친구들과 함께 독립정신을 일상에서 실천해 나가겠다"고 말했다.

정 교육감은 "독립기념관이라는 역사적 현장에서 학생들이 직접 독립정신의 계승을 선언하게 된 것을 뜻깊게 생각한다"며 "독립운동가들이 지켜낸 자유와 민주주의가 오늘날 교실의 자치와 학생들의 실천으로 이어질 수 있도록 독립기념관과 협력하여 체험·실천 중심의 역사교육을 확대해 나가겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com