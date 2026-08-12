수원시, 경기도 주관 '적극행정 우수사례 경진대회' 최우수상 받아

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 11일 전자고지 사례로 최우수상을 받았다.
- 우편 자동연계로 비대면 참여율을 높이고 고지 기간을 줄였다.
- 모바일 고지 확대와 음성서비스로 편의·예산 절감도 이뤘다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 지난 11일 경기아트센터 컨벤션홀에서 열린 경기도 주관 '2026년 적극행정 우수사례 경진대회'에서 '전국 최초! 우편 자동 연계 통합·맞춤형 전자고지' 사례를 발표해 최우수상을 받았다고 12일 밝혔다.
올해 경진대회 본선에는 예선을 통과한 8개 시군, 10개 공공기관의 18개 사례가 진출했다. 시군 부문은 그룹별로 최우수상·우수상 각 1개 사례, 장려상 2개 사례를 선정해 경기도지사 상장을 수여했다.
수원시는 남양주시·고양시·화성시와 함께 에이(A)그룹에서 경쟁해 최우수상으로 선정됐다.
수원시는 세정과가 전국 최초로 구축한 우편 자동연계 '통합·맞춤형 전자고지' 사례를 발표했다. 우편과 전자고지를 자동 연계해 시민이 행정 고지를 더 편리하게 확인할 수 있도록 송달 체계를 개선한 적극행정 사례다.
주민등록 사실조사 때 비대면 참여 안내를 전자고지와 연계해 비대면 참여율을 크게 높이고 통장 현장 방문을 2024년보다 25만 건 줄였다. 정책의 우수성을 인정받아 행정안전부가 전국 지방정부에 확산·도입을 추진하고 있다. 또 주정차 위반 과태료 고지서 수령 기간을 기존 10일 이상에서 3일로 단축했다.
모바일 발송과 미열람자 대상 종이고지 발송까지 자동 처리되는 체계를 구축해 민원 편의성과 업무 효율성을 높였다. 아울러 전국 최초로 시각장애인 대상 모바일 음성 고지 서비스를 도입해 시각장애인이 행정정보에 즉각 접근할 수 있도록 개선했다.
수원시는 모바일 고지 대상을 기존 4종에서 33종으로 대폭 확대해 시민 편의와 행정 효율을 높였고 매년 약 5억 원 이상의 우편요금 예산을 절감하는 성과도 거두고 있다.
이번 경진대회 본선 심사에서는 경기도 적극행정위원회 위원 9명이 ▲담당자의 적극성·창의성·전문성▲주민 체감도▲과제의 중요도·난이도▲확산 가능성▲발표 완성도 등을 평가했다. 발표심사(70%), 온라인 도민심사(20%), 예선심사(10%) 점수를 합산해 순위를 결정했다.
수원시 관계자는 "시민의 눈높이에서 행정 절차를 개선한 노력을 인정받아 기쁘다"며 "앞으로도 시민이 일상에서 체감할 수 있는 혁신적인 적극행정을 이어가겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com