듀오, 유튜브 구독자 17만 명 돌파

AI 핵심 요약beta
- 듀오 공식 유튜브 구독자 수가 13일 17만3천명을 넘었다.
- 5월 16만명 돌파 뒤 두 달 만에 1만명 이상 늘었다.
- 연애·결혼 콘텐츠와 협업 영상으로 확장을 이어가고 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 결혼정보회사 듀오의 공식 유튜브 채널 구독자 수가 17만 3천여 명을 넘어섰다. 지난 5월 16만 명을 돌파한 이후 약 두 달 만에 1만 명 이상 증가한 수치다.
듀오는 유튜브 채널을 통해 연애와 결혼을 주제로 한 다양한 형식의 콘텐츠를 선보이고 있다. 특정 답을 제시하기보다 세대별, 개인별로 다른 이용과 내용관을 담는 데 초점을 뒀다.
주요 콘텐츠로는 2030 세대가 연애 관련 주제로 토론하는 '연애끝장토론'과 30대의 현실적인 이야기를 다루는 '어쨌든서른' 등이 있다. 또한 '세대 인터뷰', '다세대 토크쇼'를 통해 연령대별 연애 및 결혼관을 조명한다.
이 외에도 '셀소IN듀오', '필링 보이스' 등 자체 기획 콘텐츠를 운영 중이다. 유명 크리에이터 및 방송인과의 협업도 진행했다. 문상훈(빠더너스), 슈카월드, 김대호 방송인 등이 참여했으며, 문상훈이 출연한 '소개팅 후기' 영상은 160만 회 이상의 조회수를 기록했다.
듀오 모델인 배우 이시원도 '결혼 잘 하는 법'을 주제로 인터뷰 콘텐츠에 참여해 결혼과 관계에 대한 생각을 전했다.
듀오 관계자는 "연애와 결혼에는 개인의 이용만큼 다양한 이야기가 존재한다"며 "여러 세대와 시청자들이 각자의 이용을 떠올리고 의견을 나눌 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
듀오 공식 유튜브 콘텐츠는 매주 수요일 오후 5시에 공개된다.
whitss@newspim.com