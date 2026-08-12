양주시, '당선인에게 바란다' 시민 건의사항 처리현황 보고회 개최

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 11일 건의사항 보고회를 열고 60건 점검했다
- 생활밀착형 제안의 추진 상황과 후속 대책을 논의했다
- 시는 체계적 관리로 신속 이행에 행정력을 집중하기로 했다
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 시장 주재로 건의사항 처리현황을 점검하는 보고회를 열고 시민이 제안한 생활밀착형 건의사항 60건의 추진 상황과 후속 대책을 논의했다고 12일 밝혔다.
시는 이번 회의를 계기로 시민 건의사항을 체계적으로 관리하고 조속한 이행에 행정력을 집중할 방침이다.
양주시는 지난 11일 시청에서 정덕영 시장 주재로 실·국·소장과 부서장 등이 참석한 가운데 '당선인에게 바란다'를 통해 접수된 건의사항 처리현황 보고회를 개최했다.
이번 보고회는 시민들이 제안한 주요 건의사항 가운데 생활밀착형 과제 60건을 중심으로 추진 상황을 점검하고 향후 구체적인 해결 방안을 논의하기 위해 마련됐다고 전했다.
회의에서는 사업 타당성과 예산 확보 등 현실적 제약 요인을 면밀히 살피고 추진 과정에서 드러난 문제점을 분석하는 한편 실행 계획과 대안 마련 방안도 함께 검토했다.
특히 시민 숙원사업과 여러 부서가 연계된 복합 민원에 대해서는 전 부서가 협력해 적극 대응하기로 뜻을 모았다.
정덕영 양주시장은 "건의사항 하나하나는 양주시의 발전과 시민 삶의 질 향상을 위한 소중한 밑거름"이라며 "담당 부서에서는 시민들의 입장에서 한 번 더 고민하고 철저히 검토해 신속히 사업을 추진해 주길 바라며 시민들께서 체감할 수 있는 변화를 만들어낼 수 있도록 모든 부서가 책임감을 갖고 적극적으로 임해달라"고 말했다.
시는 이번 보고회에서 논의한 내용을 바탕으로 시민 건의사항에 대한 체계적 관리 방안을 마련하고 시민 체감 변화를 이끌 수 있도록 후속 조치를 이어갈 계획이다.
asj7376@newspim.com