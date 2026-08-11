남종섭 경기도의장, 폭염 현장 점검...용인플랫폼시티·근린공원 방문

AI 핵심 요약beta
- 남종섭 경기도의회 의장이 11일 폭염 대응을 점검했다.
- 용인플랫폼시티 공사 현장과 내꽃근린공원을 찾았다.
- 근로자 안전수칙과 쿨링포그 가동을 살폈다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당·용인3)은 11일 폭염에 노출된 건설 현장과 도심 폭염저감시설을 찾아 폭염 대응 실태를 전격 점검했다고 밝혔다.
이번 현장 점검은 폭염 대책이 실제 현장에서 제대로 작동하는지 확인하고 보완 사항을 향후 의정 활동에 반영하기 위해 마련됐다.
남 의장은 이날 김규식 경기도 안전관리실장과 함께 용인플랫폼시티 조성 공사 현장과 용인시 동백동 내꽃근린공원을 차례로 방문했다.
용인플랫폼시티 공사 현장에서는 경기주택도시공사(GH) 김용진 사장 등 관계자들과 근로자 휴게시설을 살펴보고 작업·휴식 시간 준수 등 온열질환 예방 조치 이행 여부를 점검했다.
남 의장은 "폭염 시기에는 현장에서 일하는 노동자의 생명과 안전이 최우선되어야 한다"며 "작업시간 조정과 충분한 휴식, 수분 섭취 등 기본적인 안전 수칙이 현장에서 빠짐없이 지켜지도록 각별히 관리해 달라"고 당부했다.
이어 남 의장은 동백동 내꽃근린공원을 방문해 김현기 용인시 푸른공원사업소장 등과 함께 도비 지원으로 설치된 쿨링포그(안개형 냉각시설)의 가동 상태와 이용 여건을 직접 확인했다.
남 의장은 "폭염 대책은 시설 설치에 그치지 않고 주민들이 필요할 때 실제 효과를 체감할 수 있어야 한다"며 "어르신과 어린이, 야외 근로자 등 취약계층이 생활 가까이에서 도움을 받을 수 있도록 실효성 있는 대책을 세심하게 마련하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com