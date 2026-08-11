수능 D-100 학습 전략은?..."새 문제보다 '오답 원인' 확인해야"

9월 모평 앞두고 전 범위 학습·취약 유형 점검 우선

상위권 시간·실수 관리, 중위권 기출·기본기 다지기

수시 원서접수·대학별고사 준비에도 수능 리듬 지켜야

10월부터 실전 모의고사로 점수·시험 운영 능력 완성

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험을 100일 앞두고 수험생들은 새로운 교재나 고난도 문제를 무작정 늘리기보다 지금까지의 학습을 점검해 자주 틀리는 오답의 원인을 분석해야 한다는 조언이 나온다.

9월 모의평가와 수시 원서접수, 대학별고사 준비가 겹치는 시기인 만큼 남은 기간 학습 우선순위를 구체화하고 수능 공부의 흐름을 유지하는 것이 중요하다는 분석이다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험을 100일 앞둔 11일 오후 서울 종로구 조계사에 소원지가 걸려있다. 2026.08.11 khwphoto@newspim.com

우연철 진학사 입시전략연구소장은 "D-100부터는 공부 범위를 넓히기보다 지금까지 공부한 내용을 점검하고 남은 기간 점수를 올릴 수 있는 부분을 찾는 것이 중요하다"고 말했다.

최근 모의고사와 기출문제를 다시 보며 오답의 이유를 찾는 것부터 시작해야 한다. 개념을 몰라서 틀렸는지, 개념은 알지만 문제에 적용하지 못했는지, 시간 부족이나 계산 실수 때문인지를 확인해야 이후 학습 방향을 알 수 있다.

모든 과목을 처음부터 다시 공부하려 하기보다 잘하는 부분과 취약한 부분을 구분하고 투자 대비 점수 상승 가능성이 높은 영역과 유형에 시간을 집중해야 한다는 것이다.

김병진 이투스 교육평가연구소장은 "열심히 하겠다는 다짐만으로는 학습 방향이 잡히지 않는다"며 "영역별로 현재 성적에서 몇 문제를 더 맞힐 것인지, 그 문제를 어떤 단원과 개념에서 확보할 것인지까지 구체화해야 한다"고 강조했다.

오는 9월 2일 시행되는 한국교육과정평가원 모의평가는 수능 전 범위 학습 상태와 실전 전략을 점검하는 수능 전 마지막 평가원 모의평가다. 입시 전문가들은 등급과 백분위 자체보다 수능까지 어떻게 학습할지가 중요하다고 입을 모았다.

상위권은 새로운 내용을 추가하기보다 고난도 문항 대응력, 시간 관리, 실수 감소에 집중해야 한다. 틀린 문제뿐 아니라 맞혔지만 풀이 시간이 오래 걸렸거나 확신 없이 답을 고른 문제까지 점검할 필요가 있다.

중위권은 고난도 문항에 지나치게 매달리기보다 기출문제를 반복하면서 기본 개념과 빈출 유형의 정답률을 높여야 한다.

수시 지원자도 원서접수 기간에 수능 학습 리듬을 잃지 않도록 해야 한다. 수능최저학력기준이 있는 전형에 지원한다면 필요한 등급 조합을 확인한 뒤 등급을 안정적으로 확보하거나 끌어올릴 가능성이 높은 과목에 우선순위를 둬야 한다.

임성호 종로학원 대표는 "수시 수능최저 충족을 위한 전략 과목을 매우 구체적으로 설정해야 한다"면서도 "현재 상황만으로 어느 과목이 경쟁력 있는 과목이 될지 예측하기 어려운 만큼 전략 과목 외에도 수능 전 과목의 고른 학습 계획을 세워야 한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2026학년도 대학수학능력시험 6월 모의고사가 열린 4일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 3학년 학생들이 OMR카드에 마킹을 하고 있다. 2025.06.04 photo@newspim.com

과목별로 국어는 기출문제를 다시 보면서 정답의 근거와 오답을 고른 이유를 확인하는 학습이 중요하다. 수학은 기출과 오답을 반복해 풀이를 자기 것으로 만들고 며칠 뒤 다시 풀어 해설 없이 해결할 수 있는지 확인해야 한다.

영어는 목표 등급에 맞춰 어휘 학습을 이어가면서 듣기와 쉬운 독해 문항의 실수를 줄이고 빈칸·순서·문장 삽입 등 취약 유형을 보완해야 한다. 탐구는 틀린 문제에 연결된 개념까지 함께 확인하며 기존 교재와 기출 오답을 반복하는 방식이 효과적이다.

이만기 유웨이 교육평가연구소장은 올해 수능에서 영어 난도와 이른바 '사탐런'에 따른 탐구 영역의 변동성을 주요 변수로 꼽았다. 이 소장은 "영어를 감으로 풀지 말고 듣기와 쉬운 독해에서 절대 실수하지 않아야 한다"며 "탐구는 응시 집단 변화만 보고 과목을 바꾸기보다 지원 대학의 과탐 필수 여부와 가산점, 탐구 반영 방식을 먼저 확인해야 한다"고 설명했다.

실전 모의고사는 시험 운영 능력을 기르는 훈련으로 활용해야 한다. 우 소장은 "지금부터 주 1회 정도 실전 연습을 시작하고 9월 모의평가 이후에는 학습 상황에 따라 횟수를 늘리는 것이 좋다"고 조언했다.

임 대표는 "9월까지 수능 전 범위 학습과 심화 학습을 마무리하고 10월부터 수능까지는 실전 모의고사 형태로 마무리 학습을 하는 것이 중요하다"고 말했다.

이어 "현재 자신에게 가장 효과적인 학습 방식을 유지하는 것도 중요하다"며 "추석 연휴에도 학습 장소와 계획을 미리 정해 학습 패턴이 흔들리지 않도록 해야 한다"고 덧붙였다.

hyeng0@newspim.com