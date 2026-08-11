IBK자산운용, 전북혁신도시에 '둥지'…자산운용 금융중심지 도약

AI 핵심 요약beta
- 전북자치도는 11일 IBK자산운용 사무소를 유치했다
- 국민연금공단 중심으로 운용사 집적을 넓혔다
- 전북국제금융센터로 자산운용 특화도시를 추진했다
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신한·블랙록 등 운용사 집적 확대…전북국제금융센터 조성 추진
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 국민연금공단을 중심으로 국내외 자산운용사 집적을 확대하며 자산운용 특화 금융중심지 조성에 속도를 내고 있다고 11일 밝혔다.
IBK자산운용은 이날 전북혁신도시 국민연금에 사무소를 열고 지역 금융생태계에 합류했다. 개소식에는 유희숙 전북자치도 기업유치지원실장, 김성주 국민연금공단 이사장, 조지훈 전주시장, 임찬희 IBK자산운용 대표이사, 오은선 IBK기업은행 부행장 등이 참석했다.
2004년 설립된 IBK자산운용은 집합투자, 투자일임, 투자자문 등을 주요 업무로 하며 자본금 200억원, 운용자산 44조6000억원 규모의 자산운용사다.
전북에는 올해 들어 신한자산운용, 알리안츠인베스터스, 블랙록, 페블스톤자산운용, 스타우드캐피탈 등 국내외 운용사가 잇따라 진출했다. 골드만삭스, 퍼시픽자산운용, 캡스톤자산운용 등도 연내 개소를 앞두고 있다.
앞서 지난 7월에는 KB금융그룹이 KB금융타운을, 우리금융그룹이 우리WON금융타운을 각각 개소하며 금융기관 집적 기반을 확대했다. IBK자산운용의 합류로 개별 운용사 중심의 집적이 지역 금융생태계 전반으로 확산되고 있다는 게 전북도의 설명이다.
전북도는 금융기관 집적을 뒷받침하기 위해 전북국제금융센터 조성도 추진하고 있다. 센터가 조성되면 현재 분산돼 있는 자산운용사들이 한곳에 모여 자산운용 특화 금융도시로 도약할 수 있는 기반이 마련될 것으로 기대된다.
유희숙 전북특별자치도 기업유치지원실장은 "IBK자산운용의 전북 이전을 환영한다"며 "전북이 자산운용 중심지로 성장해 온 흐름을 이어 금융특화도시를 완성해 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com