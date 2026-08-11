경남도, 가뭄 장기화 대비 용수 확보 총력…농업용 저수율 34.1%

AI 핵심 요약beta
- 경남도는 11일 가뭄 대응 브리핑을 열고 용수 확보에 나섰다.
- 최근 6개월 강수량이 평년의 60.3%로 줄며 농작물 피해가 커졌다.
- 도는 재난기금 투입과 급수 지원으로 피해 농가를 돕기로 했다.
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제한급수 지역 3억…대체 공급체계 가동
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강수량 부족이 이어지면서 경남지역 농업용수와 농작물 피해가 커지고 있다. 경남도는 이달 말까지 비가 내리지 않는 상황에 대비해 생활·농업용수 확보와 피해 농가 지원에 나서기로 했다.
박일웅 행정부지사는 11일 도청 프레스센터에서 폭염·가뭄 대응 상황 브리핑을 열고 "가뭄 장기화에 대비해 용수 확보와 피해 예방에 총력 대응하겠다"고 밝혔다.
최근 6개월간 경남지역 누적 강수량은 586.7㎜로 평년의 60.3% 수준에 그쳤다. 특히 6월과 7월 강수량은 각각 평년의 50%와 23%에 머물렀다.
농업용 저수율은 평년 대비 47.8% 수준이며 현재 저수율은 34.1%로 떨어졌다. 이에 따라 단감·사과·배 등 과수와 벼·콩 등 농작물 1955.6㏊에서 가뭄 피해가 발생한 것으로 집계됐다.
생활·공업용수는 현재까지 대체로 정상 공급되고 있다. 그러나 상수도 미보급 도서지역과 소규모 수도시설 등 26개 지역에서는 시간제 제한급수가 시행되고 있다.
도는 댐과 상수원별 저수율, 취수량을 매일 점검하고 있다. 밀양댐에서는 평소 수준인 하루 11만7000t의 생활용수 공급을 최대한 유지할 방침이다.
광역상수도와 지방상수도 간 비상연계 관로를 활용한 대체 공급체계도 가동한다. 제한급수 지역에는 재해구호기금 3억원을 긴급 지원하고,무강우가 이어지면 병물과 급수차·급수선을 활용한 운반급수를 확대할 계획이다.
수원 고갈이 우려되는 지역에는 추가 관정을 개발하는 등 대체수원 확보에도 나선다. 도는 지금까지 긴급 가뭄대책비 63억5000만 원을 지원했으며, 농업용수 확보를 위해 재난관리기금과 예비비 등 30억원을 추가 투입한다.
박완수 지사는 지난 6일 대통령 주재 폭염·가뭄 대책회의에서 가뭄 피해 최소화를 위한 긴급 예산 지원을 건의했다. 이에 따라 지난 10일 특별교부세 등 48억9400만 원이 경남도에 교부됐다.
도는 해당 재원을 농업용수 확보와 고수온, 농작물·과수 피해 예방 등에 집행할 예정이다. 농림축산식품부에는 가뭄 대비 용수 개발 등을 위한 국비 98억 원을 추가로 요청한 상태다.
농업용수 확보를 위해 저수율이 낮은 170개 저수지의 비상급수대책도 확대한다. 하천수 양수저류와 직접급수, 관정 개발, 하상 굴착 등을 통해 농업용수를 추가로 확보할 계획이다.
급수에는 제39보병사단 등 군부대 급수차량과 한국농어촌공사 장비를 투입한다. 산림청 산불진화차량과 소방차 등도 가뭄 현장에 지원한다.
도는 확보한 용수를 농업 현장에 우선 공급하고 피해 농가에 대한 지원도 이어갈 방침이다. 관계기관과 함께 지역별 물 부족 상황을 점검하면서 급수 여건에 따라 장비와 인력을 배치할 계획이다.
박일웅 행정부지사는 "비가 내리기만을 기다리지 않겠다"며 "8월 말까지 무강우 상황을 가정해 재난관리기금과 예비비를 활용하겠다"고 말했다.
이어 "급수차와 양수펌프, 굴삭기, 관정 등 가용한 수단을 투입해 농업용수 확보와 피해 농가 지원에 나서겠다"며 "도민들도 물 절약과 물 재사용에 동참해 달라"고 당부했다.
news2349@newspim.com